Заседание "слуг народа": в Трускавце развернули пункт COVID-тестирования

Об этом сообщила в Telegram-аккаунте пресс-секретарь "Слуги народа" Юлия Палийчук.

"В месте проведения "Большой фракции" развернут пункт тестирования на COVID-19", - говорится в сообщении.

Она отметила, что все вакцинированные участники, включая членов команды, будут сдавать экспресс-тест на выявление антигена. Результат теста будет готов уже через 15 минут.

Напомним, "слуги народа" проведут заседание 1-3 октября в Трускавце.

Депутаты оценят работу правительства во время общего собрания в Трускавце.

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