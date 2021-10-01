Заседание "слуг народа": в Трускавце развернули пункт COVID-тестирования
В месте проведения заседания фракции "Слуга народа" в Трускавце развернули пункт тестирования на коронавирус
Об этом сообщила в Telegram-аккаунте пресс-секретарь "Слуги народа" Юлия Палийчук.
"В месте проведения "Большой фракции" развернут пункт тестирования на COVID-19", - говорится в сообщении.
Она отметила, что все вакцинированные участники, включая членов команды, будут сдавать экспресс-тест на выявление антигена. Результат теста будет готов уже через 15 минут.
- Напомним, "слуги народа" проведут заседание 1-3 октября в Трускавце.
- Депутаты оценят работу правительства во время общего собрания в Трускавце.
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