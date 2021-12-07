Заседание по делу экссудии Чауса перенесли, потому что он якобы потерял слух
Во вторник, 7 декабря, в Высшем антикоррупционном суде должно было состояться заседание по делу экс-судьи Днепровского райсуда Киева Николая Чауса по обвинению его в получении взятки в размере $150 тыс. Слушание перенесли из-за якобы потери Чаусом слуха
Об этом сообщает Общественное .
"Просим объявить перерыв, чтобы мой подзащитный посетил ЛОР-институт, где бы ему сделали аудиометрию, потому что он ничего не слышит. Его надо диагностировать и назначить лечение. Мы вчера собрались в офисе для работы, он громко говорил, сам себя не слышал. Надо, чтобы аудиометрия определила нужно ли ему терапевтическое или хирургическое вмешательство", - сказал адвокат Чауса Юрий Денисенко.
В то же время Центр противодействия коррупции сообщает, что прокурор Алина Жовницкая выразила сомнения в том, что вопрос со слухом решится быстро, ведь он тянется еще с периода досудебного расследования.
"Прокурор подчеркнула, что может говорить медленно и громко, чтобы обвиняемый все слышал. В результате судьи решили частично удовлетворить просьбу защиты и отложить заседание на неделю", - передает ЦПК.
- Напомним, в августе 2016 года детективы НАБУ поймали судью на взятке $150 тысяч. Взяточником оказался судья Днепровского районного суда г. Киева Николай Чаус, который арестовывал Геннадия Корбана.
- 6 сентября Верховная Рада дала согласие на задержание и арест пойманного на взятке судьи. В ноябре Чаус был объявлен в международный розыск.
- В январе 2017 года Чауса заочно арестовали, назначив залог в 3,7 млн.
- В октябре 2020 года Интерпол прекратил международный розыск экс-судьи Николая Чауса из-за его обращения по поводу обжалования розыска.
- В апреле 2021 года Чауса похитили неизвестные, впоследствии его обнаружили в Винницкой области.
- В августе ВАКС начал выбирать меру пресечения Чауса, но перенес заседание из-за отсутствия экс-судьи.
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