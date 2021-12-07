Заседание по делу экссудии Чауса перенесли, потому что он якобы потерял слух

Об этом сообщает Общественное .

"Просим объявить перерыв, чтобы мой подзащитный посетил ЛОР-институт, где бы ему сделали аудиометрию, потому что он ничего не слышит. Его надо диагностировать и назначить лечение. Мы вчера собрались в офисе для работы, он громко говорил, сам себя не слышал. Надо, чтобы аудиометрия определила нужно ли ему терапевтическое или хирургическое вмешательство", - сказал адвокат Чауса Юрий Денисенко.

В то же время Центр противодействия коррупции сообщает, что прокурор Алина Жовницкая выразила сомнения в том, что вопрос со слухом решится быстро, ведь он тянется еще с периода досудебного расследования.

"Прокурор подчеркнула, что может говорить медленно и громко, чтобы обвиняемый все слышал. В результате судьи решили частично удовлетворить просьбу защиты и отложить заседание на неделю", - передает ЦПК.