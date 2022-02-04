Заседание лидеров и премьер-министров ГУАМ может пройти в Киеве до конца года
В конце 2022 г. в Киеве может состояться заседание лидеров стран регионального объединения ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан, Молдова), к нему предлагается провести подготовительную встречу премьер-министров
Об этом шла речь во время телефонного разговора премьер-министров Украины Дениса Шмыгаля и Азербайджана Али Асадова, сообщает Правительственный портал.
Во время встречи президентов Украины Владимира Зеленского и Азербайджана Ильхама Алиева в январе 2022 года обсуждалась возможность проведения заседания ГУАМ на уровне глав государств в Киеве в конце года.
Во время встречи с Асадовым Шмыгаль предложил провести подготовительное заседание с участием премьер-министров в Баку.
"Мы рассматриваем организацию ГУАМ как одну из важных площадок нашего сотрудничества. Наши страны могут проявить здесь лидерский потенциал. Поэтому мы рассчитываем на плодотворную работу, в частности в контексте реализации проекта "Транспортного коридора ГУАМ". Мы могли бы развить проект с точки зрения доставки и транзита грузов по маршруту "Европа – Кавказ – Азия" как железнодорожным, так и морским транспортом", - сказал Шмыгаль.
Глава украинского правительства добавил, что стратегическое партнерство между странами сейчас усиливается и договоренности, достигнутые во время встречи президентов Украины и Азербайджана, уже выполняются.
ГУАМ - это региональное объединение Грузии, Украины, Азербайджана и Молдовы для развития демократии и экономики. Организацию учредили в 1997 году.
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