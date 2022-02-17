Заседание комиссии по назначению руководителя САП намечено на 22 февраля
22 февраля в Тренинговом центре прокуроров Украины планируется провести заседание комиссии по назначению руководителя САП
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
Очередное заседание комиссии по назначению главы САП должно состояться 22 февраля 2022 в 15:00. Его планируют провести в Тренинговом центре прокуроров Украины (авдитория №118, корпус №1) по адресу: г. Киев, ул. Юрия Ильенко, 81-б.
Посмотреть трансляцию заседания в реальном времени можно по ссылке.
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