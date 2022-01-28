Заседание апелляционного суда по делу Порошенко перенесено на 11 февраля

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на трансляцию судебного заседания.



Киевский апелляционный суд 28 января должен рассмотреть апелляцию на решение Печерского райсуда об избрании меры пресечения в виде личного обязательства пятому президенту Украины Петру Порошенко. Рассмотрение жалоб прокурора и стороны защиты нардепа от ЕС должно было начаться в 11:00 в зале судебных заседаний № 201.



Из-за того, что Печерский суд не передал материалы дела, заседание перенесли – оно планируется 11 февраля в 11:00.



"По состоянию на сегодняшний день материалы уголовного производства из Печрского районного суда в Киевский апелляционный суд не дошли по причинам, не зависящим от коллегии судей. В связи с этим провести апелляционное рассмотрение по поданным апелляционным жалобам невозможно", - отметила судейская коллегия.