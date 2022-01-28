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Заседание апелляционного суда по делу Порошенко перенесено на 11 февраля

28 января, 2022 пятница
11:38
Общество Порошенко

Рассмотрение апелляционной жалобы по делу Порошенко перенесено на 11 февраля на 11:00 в связи с тем, что из Печерского суда не передали материалы дела

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на трансляцию судебного заседания.

Киевский апелляционный суд 28 января должен рассмотреть апелляцию на решение Печерского райсуда об избрании меры пресечения в виде личного обязательства пятому президенту Украины Петру Порошенко. Рассмотрение жалоб прокурора и стороны защиты нардепа от ЕС должно было начаться в 11:00 в зале судебных заседаний № 201.

Из-за того, что Печерский суд не передал материалы дела, заседание перенесли – оно планируется 11 февраля в 11:00.

"По состоянию на сегодняшний день материалы уголовного производства из Печрского районного суда в Киевский апелляционный суд не дошли по причинам, не зависящим от коллегии судей. В связи с этим провести апелляционное рассмотрение по поданным апелляционным жалобам невозможно", - отметила судейская коллегия.

  • Напомним, 17 декабря 2021 года ГБР безрезультатно пыталось вручить Порошенко повестку о вызове. В тот же день Порошенко отбыл в дипломатическое турне в Турцию и Польшу.
  • 20 декабря 2021 года ГБР объявило Петру Порошенко подозрение в государственной измене по делу о снабжении угля с временно оккупированных Россией территорий Луганщины и Донбасса. По этому делу также объявлено подозрение лидеру ОПЗЖ Виктору Медведчуку.
  • 6 января Печерский районный суд Киева арестовал имущество и активы Петра Порошенко по делу о госизмене. Представитель ГБР Татьяна Сапьян сообщила, что Печерский райсуд Киева арестовал только те части телеканала "Прямой" и "5 канала", которые принадлежат Порошенко.
  • ГБР заявило, что меру пресечения Порошенко изберут в день его возвращения в Украину - 17 января.
  • 17 января Порошенко вернулся в Украину. В аэропорту на паспортном контроле лидера "Евросолидарности" встретили работники ГБР, а пограничники проверяли документы пятого президента около 15 минут.
  • 19 января суд назначил Порошенко личное обязательство как меру пресечения по делу о госизмене.
  • 20 января судья Соколов, объявивший меру пресечения Порошенко, ушел в отпуск.
  • Суд назначил дату рассмотрения обжалований меры пресечения на 28 января.
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