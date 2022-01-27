"Зарядил первый магазин и выстрелил по двум, а чтобы не доложили в часть - "выстрелил" по операторше": задержанный в Днепре нацгвардеец рассказал о хронологии своих действий

Об этом виг рассказал в видео, появившемся в сети, сообщает Еспресо.TV.



"Я сижу в тревожной группе, у нее есть автоматы. Автоматы охраняются в станице - это такой маленький ящик, который закрывается. Я беру автомат. У нас подсумки есть такие, бежевого цвета, там два магазина по десять патронов", - сказал Рябчук.



Нацгвардеец заявил, что зарядил первый магазин и выстрелил по зашедшим двум (начальник караула и помощник, - ред.).



"Это был один срочник и контрактник. Один срочник умудрился убежать. После этого я знал, что ИТЗО (оператор, - ред.) связывается с частью каждые 30 минут для доклада об обстановке. Я, чтобы она не доложила, "пальнул" по ней. После этого захожу в открытый сейф, забираю все рожки, которые смог забросить в ранец, выхожу к трассе", - продолжил парень.



Женщина, работавшая на контрольно-пропускном пункте, не выпускала его. По словам парня, он попросил открыть дверь.



"Она ответила, что не может. Я выстрелил ей в голову. После этого я открыл одну из дверей выхода и начал "палить" в пол", - сказал Рябчук.



Нацгвардеец походил по заводу, нашел место, через которое смог перепрыгнуть, и перерезал проволоку. Он отметил, что перепрыгнул через ограждение и вышел за территорию завода, начал ходить по жилым районам и "искать убежища".



"Потом я вышел на трассу и поймал там легковушку. Там была женщина, она подбросила меня к Левому берегу. После этого я пошел, куда глаза видели. Там небольшое заброшенное здание, там еще пустые магазины лежат", - сказал парень.

Напомним, что на территории Южномаша нацгвардеец из автомата Калашникова расстрелял пятерых военнослужащих и скрылся.

Впоследствии нацгвардейца задержали : ему грозит пожизненное заключение.

Нацгвардия обнародовала имена погибших военных. Трое пострадавших военных находятся в тяжелом состоянии, жизни еще двое раненых ничего не угрожают.

ГБР открыло дело о служебной халатности руководства Нацгвардии.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул необходимость неотложной помощи семьям пострадавших при расстреле нацгвардейцев в Днепре.

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