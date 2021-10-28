"Заря" в овертайме выбила "Рух" из Кубка Украины

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Команды не сумели определить победителя в основное время, поэтому пришлось играть овертайм, где сильнее оказались футболисты "Зари". Луганская команда сумела забить дважды.



Шахаб Захедитабар дважды поразил ворота львовской команды на 100-й и 110-й минутах. В последний раз иранец забивал больше месяца назад – 26 сентября в ворота СК "Днепр-1".



Кубок Украины

1/8 финала

28 октября

"Рух" - "Заря" 0:2

Голы : Шахаб, 100, 110

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