"Заря" в овертайме выбила "Рух" из Кубка Украины
В 1/8 финала Кубка Украины по футболу луганская "Заря" на выезде победила "Рух" во Львове
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Команды не сумели определить победителя в основное время, поэтому пришлось играть овертайм, где сильнее оказались футболисты "Зари". Луганская команда сумела забить дважды.
Шахаб Захедитабар дважды поразил ворота львовской команды на 100-й и 110-й минутах. В последний раз иранец забивал больше месяца назад – 26 сентября в ворота СК "Днепр-1".
Кубок Украины
1/8 финала
28 октября
"Рух" - "Заря" 0:2
Голы : Шахаб, 100, 110
- Напомним, 26 октября в 1/8 финала Кубка Украины "Александрия" разгромила "Металлист 1925".
- 27 октября полтавская "Ворскла" победила ривненский "Верес".
- В другом матче "Динамо" выиграло у "Мариуполя".
- После этого донецкий "Шахтер" разгромил "Черноморец" в Одессе.
- 28 октября в 1/8 финала Кубка Украины по футболу "Львов" победил "Альянс" из первой лиги.
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