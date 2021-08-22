"Заря" в нереальном матче переиграла "Мариуполь" в УПЛ
В 5-м туре украинской Премьер-лиги луганская "Заря" победила "Мариуполь"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч в чемпионате Украины оказался очень драматичным. "Заря" по состоянию на 32-ю минуту уже побеждала "Мариуполь" со счетом 3:0. Благодаря голам Егора Назарины, Шахаба Захедитабара и Александра Гладкого.
Азовцы живо начали второй тайм и Андрей Кулаков сократил отставание уже на 47-й минуте. Однако "Заря" быстро ответила - Шахаб оформил дубль и сделал счет 4:1.
Самое интересное началось в конце матча. "Мариуполь" забил два гола за 10 минут до финального свистка и дал надежду своим фанам на камбэк, но голов Артура Микитишина и Дениса Свитюхи не хватило, чтобы сравнять счет, - поражение 3:4.
Украинская Премьер-лига
5-й тур
"Мариуполь" - "Заря" 3:4
Голы: Кулаков, 47, Свитюха, 79, Микитишин, 89 - Назарина, 22 Шахаб, 28, 60, Гладкий, 32
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