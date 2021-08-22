"Заря" в нереальном матче переиграла "Мариуполь" в УПЛ

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Матч в чемпионате Украины оказался очень драматичным. "Заря" по состоянию на 32-ю минуту уже побеждала "Мариуполь" со счетом 3:0. Благодаря голам Егора Назарины, Шахаба Захедитабара и Александра Гладкого.



Азовцы живо начали второй тайм и Андрей Кулаков сократил отставание уже на 47-й минуте. Однако "Заря" быстро ответила - Шахаб оформил дубль и сделал счет 4:1.



Самое интересное началось в конце матча. "Мариуполь" забил два гола за 10 минут до финального свистка и дал надежду своим фанам на камбэк, но голов Артура Микитишина и Дениса Свитюхи не хватило, чтобы сравнять счет, - поражение 3:4.



Украинская Премьер-лига



5-й тур

20 августа в первом матче 5-го тура УПЛ полтавская "Ворскла" победила харьковский "Металлист 1925".

21 августа донецкий "Шахтер" крупно победил одесский "Черноморец" в чемпионате Украины по футболу.

22 августаКулаков, 47, Свитюха, 79, Микитишин, 89 - Назарина, 22 Шахаб, 28, 60, Гладкий, 32

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