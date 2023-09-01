"Заря" узнала соперников в Лиге конференций. Результаты жеребьевки

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Украину в Лиге конференций представляет луганская "Заря", которая при жеребьевке оказалась в третьей корзине. Наша команда получила в соперники по одной команде из первой, второй и четвертой корзины.

По результатам жеребьевки "Заря" оказалась в группе B. Украинская команда сыграет против бельгийского "Гента", израильского "Маккаби Тель-Авив" и исландского "Брейдаблика".

Украина в еврокубках 2023/24

Донецкий "Шахтер" сыграет в групповом раунде Лиги чемпионов. "Горняки" оказались в группе H и сразятся за выход в плей-офф с каталонской "Барселоной", португальским "Порту" и бельгийским "Антверпеном".

Киевское "Динамо", СК "Днепр-1" и полтавская "Ворскла" не преодолели квалификацию.