"Заря" узнала соперников в Лиге конференций. Результаты жеребьевки
В пятницу, 1 сентября, состоялась жеребьевка группового этапа Лиги конференций 2023/24
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Украину в Лиге конференций представляет луганская "Заря", которая при жеребьевке оказалась в третьей корзине. Наша команда получила в соперники по одной команде из первой, второй и четвертой корзины.
По результатам жеребьевки "Заря" оказалась в группе B. Украинская команда сыграет против бельгийского "Гента", израильского "Маккаби Тель-Авив" и исландского "Брейдаблика".
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Донецкий "Шахтер" сыграет в групповом раунде Лиги чемпионов. "Горняки" оказались в группе H и сразятся за выход в плей-офф с каталонской "Барселоной", португальским "Порту" и бельгийским "Антверпеном".
Киевское "Динамо", СК "Днепр-1" и полтавская "Ворскла" не преодолели квалификацию.
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