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Главная Спорт "Заря" узнала соперников в групповом раунде Лиги конференций

"Заря" узнала соперников в групповом раунде Лиги конференций

27 августа, 2021 пятница
15:00
Спорт "Зоря"

В групповом этапе Лиги конференций луганская "Заря" сыграет против итальянской "Ромы", болгарского ЦСКА и норвежского "Бодо-Глимт"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В этом году фанаты впервые увидят новосозданный турнир УЕФА - Лига конференций. В групповом раунде будут соревноваться 32 команды, которые будут разделены на восемь групп.

Перед 1/8 финала состоится дополнительный раунд плей-офф. В нем встретятся вторые места в группах Лиги конференций и третьи места в группах Лиги Европы.

После этого состоятся традиционные стадии плей-офф - 1/8 финала, четвертьфинал, полуфинал и финал. Победитель нового турнира получит путевку в следующий розыгрыш Лиги Европы.

Украина на турнире представит луганская "Заря". "Колос" и "Ворскла" не преодолели квалификацию.

Лига конференций

Группа С

1. "Рома" (Италия)

2. "Заря" (Украина)

3. ЦСКА (Болгария)

4. "Бодо-Глимт" (Норвегия)

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Лига Конференций
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