"Заря" узнала соперников в групповом раунде Лиги конференций

Об этом сообщает Еспресо.TV.



В этом году фанаты впервые увидят новосозданный турнир УЕФА - Лига конференций. В групповом раунде будут соревноваться 32 команды, которые будут разделены на восемь групп.



Перед 1/8 финала состоится дополнительный раунд плей-офф. В нем встретятся вторые места в группах Лиги конференций и третьи места в группах Лиги Европы.



После этого состоятся традиционные стадии плей-офф - 1/8 финала, четвертьфинал, полуфинал и финал. Победитель нового турнира получит путевку в следующий розыгрыш Лиги Европы.



Украина на турнире представит луганская "Заря". "Колос" и "Ворскла" не преодолели квалификацию.

Лига конференций



Группа С



1. "Рома" (Италия)



2. "Заря" (Украина)



3. ЦСКА (Болгария)



4. "Бодо-Глимт" (Норвегия)

26 августа во плей-офф раунде квалификации Лиги Европы луганская "Заря" снова проиграла венскому "Рапиду" .

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