"Заря" узнала соперника в Лиге конференций
Румынская "Университа Крайова" станет соперником луганской "Зари" в 3-м раунде квалификации Лиги конференций
Об этом сообщает Еспресо.TV.
После ответных матчей 2-го раунда квалификаций Лиги Конференций определились все команды, которые вышли дальше. Своего соперника узнала луганская "Заря", которая стартует в турнире с 3-й стадии отбора.
Соперником "Зари" стала команда "Университет Крайова". Румыны одолели албанскую "Влазнию" по сумме двух матчей со счетом 4:1.
Первый матч "Зари" против "Университета" состоится 4 августа в Люблине. Ответный матч - 11 августа в Крайове.
- В третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов киевское "Динамо" сыграет с австрийским "Штурмом" .
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