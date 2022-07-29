"Заря" узнала соперника в Лиге конференций

Об этом сообщает Еспресо.TV.

После ответных матчей 2-го раунда квалификаций Лиги Конференций определились все команды, которые вышли дальше. Своего соперника узнала луганская "Заря", которая стартует в турнире с 3-й стадии отбора.

Соперником "Зари" стала команда "Университет Крайова". Румыны одолели албанскую "Влазнию" по сумме двух матчей со счетом 4:1.

Первый матч "Зари" против "Университета" состоится 4 августа в Люблине. Ответный матч - 11 августа в Крайове.

В третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов киевское "Динамо" сыграет с австрийским "Штурмом" .

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