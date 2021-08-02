"Заря" узнала потенциального соперника в плей-офф Лиги Европы

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Сегодня, 2 августа, в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка плей-офф раунда квалификации Лиги Европы. В каком решалась и судьба луганской "Зари" - единственного представителя Украины в этом турнире.



В плей-офф квалификации Лиги Европы "Заря" встретится с победителем пары "Рапид" - "Спарта".



Первые поединки плей-офф запланированы на 19 августа. Зато матче состоятся 26 августа.



Лига Европы



Квалификация. Плей-офф



"Заря" - "Рапид" / "Анортосис"

2 августа стало известно, что в плей-офф раунде квалификации Лиги чемпионов донецкий "Шахтер", в случае выигрыша над "Генк" сыграет против победителя пары "Монако" - "Спарта" .

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