"Заря" узнала потенциального соперника в плей-офф Лиги Европы
В плей-офф квалификации Лиги Европы луганская "Заря" встретится с победителем пары "Рапид" - "Анортосис"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Сегодня, 2 августа, в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка плей-офф раунда квалификации Лиги Европы. В каком решалась и судьба луганской "Зари" - единственного представителя Украины в этом турнире.
В плей-офф квалификации Лиги Европы "Заря" встретится с победителем пары "Рапид" - "Спарта".
Первые поединки плей-офф запланированы на 19 августа. Зато матче состоятся 26 августа.
Лига Европы
Квалификация. Плей-офф
"Заря" - "Рапид" / "Анортосис"
- 2 августа стало известно, что в плей-офф раунде квалификации Лиги чемпионов донецкий "Шахтер", в случае выигрыша над "Генк" сыграет против победителя пары "Монако" - "Спарта" .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.75
Покупка 26.75Продажа 26.99
-
EUR
Покупка 31.67Продажа 32.05
- Актуальное
- Важное