"Заря" уступила "Славии" в Лиге Европы
В четверг, 24 августа, "Заря" в первом матче плей-офф квалификации Лиги Европы проиграла в Праге чешской "Славии"
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
В первом матче "Заря" встречалась со "Славией" в Праге. Луганчане пропустили на 81-й минуте, когда забил Мухаммед Тиджани. Второй раз чехи забили в конце матча - отличился Лукаш Масопуст.
"Заря" начала еврокубковую кампанию по поражению от "Славии" со счетом 0:2.
Повторный матч состоится 31 августа в Люблине (Польша).
Лига Европы
Квалификация. Плей-офф. 1-й матч
24 августа
"Славия" (Чехия) - "Заря" (Украина) 2:0
Голы : Тиджани, 81, Масопуст, 90+4
"Славия": Коларж, Голеш, Влчек, Массопуст, Провод (Огунгбаи, 69), Шевчик, Зеферис, Доудера (Валлем, 88), Шранц (Юречка, 57), Хитил (Тиджани, 69), Юрашек (ван Бюрен, 57) )
"Заря": Турбаевский, Батагов, Джордан, Снурницын, Вантух, Мышнев (Мичин, 46), Дришлюк, Яцик (Чурко, 76), Кирюханцев (Алефиренко, 86), Герреро (Бугай, 82), Антюх (Горбач, 82)
Предупреждения: Дришлюк, 6, Герреро, 44, Батагов, 50, Яцик, 57, Турбаевский, 62
- 17 августа в третьем квалификационном раунде Лиги Европы "Славия" прошла другого представителя Украины – "Днепр-1".
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