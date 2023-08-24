"Заря" уступила "Славии" в Лиге Европы

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

В первом матче "Заря" встречалась со "Славией" в Праге. Луганчане пропустили на 81-й минуте, когда забил Мухаммед Тиджани. Второй раз чехи забили в конце матча - отличился Лукаш Масопуст.

"Заря" начала еврокубковую кампанию по поражению от "Славии" со счетом 0:2.

Повторный матч состоится 31 августа в Люблине (Польша).

Лига Европы

Квалификация. Плей-офф. 1-й матч

24 августа

"Славия" (Чехия) - "Заря" (Украина) 2:0

Голы : Тиджани, 81, Масопуст, 90+4

"Славия": Коларж, Голеш, Влчек, Массопуст, Провод (Огунгбаи, 69), Шевчик, Зеферис, Доудера (Валлем, 88), Шранц (Юречка, 57), Хитил (Тиджани, 69), Юрашек (ван Бюрен, 57) )

"Заря": Турбаевский, Батагов, Джордан, Снурницын, Вантух, Мышнев (Мичин, 46), Дришлюк, Яцик (Чурко, 76), Кирюханцев (Алефиренко, 86), Герреро (Бугай, 82), Антюх (Горбач, 82)

Предупреждения: Дришлюк, 6, Герреро, 44, Батагов, 50, Яцик, 57, Турбаевский, 62