"Заря" - "Университета Крайова": где и когда смотреть стартовый матч луганцев в еврокубках
Сегодня, 4 августа, луганская "Заря" сыграет против румынского "Университета Крайова" в 3-м раунде квалификации Лиги конференций
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Для "Зари" матч против "Университета Крайова" - стартовый в квалификации Лиги конференций. В предыдущем, 2-м раунде, румыны одолели албанскую "Влазнию" по сумме двух матчей со счетом 4:1.
Букмекеры уверены, что "Университета" является фаворитом в первой встрече. На победу румын коэффициент 2,3. Выигрыш "Зари" оценивают в 2,96. Ничья – 3,18.
Первый матч "Зари" против "Университета" состоится завтра, 4 августа, в Люблине. Ответный матч - 11 августа в Крайове.
Лига конференций
Квалификация. 3-й раунд
4 августа
"Заря" (Украина) - "Университета Крайова" (Румыния)
Люблин, стадион "Арена Люблин"
Начало в 20:30
Прямая трансляция на Setanta Sports и 2+2 ( прим . - с задержкой в 15 мин)
- В третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов киевское "Динамо" играет с австрийским "Штурмом" .
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