Об этом сообщает Еспресо.TV.

Для "Зари" матч против "Университета Крайова" - стартовый в квалификации Лиги конференций. В предыдущем, 2-м раунде, румыны одолели албанскую "Влазнию" по сумме двух матчей со счетом 4:1.

Букмекеры уверены, что "Университета" является фаворитом в первой встрече. На победу румын коэффициент 2,3. Выигрыш "Зари" оценивают в 2,96. Ничья – 3,18.

Первый матч "Зари" против "Университета" состоится завтра, 4 августа, в Люблине. Ответный матч - 11 августа в Крайове.

Лига конференций

Квалификация. 3-й раунд

4 августа

"Заря" (Украина) - "Университета Крайова" (Румыния)

Люблин, стадион "Арена Люблин"

Начало в 20:30

Прямая трансляция на Setanta Sports и 2+2 ( прим . - с задержкой в 15 мин)

В третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов киевское "Динамо" играет с австрийским "Штурмом" .

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