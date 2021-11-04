"Заря" - ЦСКА: стартовые составы команд на матч Лиги конференций

Букмекеры считают "Зарю" фаворитом встречи. Коэффициент на победу луганцев - 2,40. Выигрыш ЦСКА был оценен в 2,69. Ничья - 3,40.



После 3 матчей "Бодо-Глимт" сенсационно возглавил группу C с 7 баллами. Итальянская "Рома" с двумя победами идет второй. Третья позиция теперь у луганской "Зари", получившей первые три очка в этом сезоне ЛК. У болгарского ЦСКА - 1 набранный пункт и последнее место.



В 4 туре "Заря" сыграет против ЦСКА уже в Украине. Матч пройдет сегодня, 4 ноября. Начало в 19:45.



Лига конференций



4-й тур



4 ноября



"Заря" (Украина) - ЦСКА (София, Болгария)



"Заря": Мацапура - Фаворов, Вернидуб, Имереков, Снурницын - Хомченовский, Цвек - Сайядманеш, Булеца, Лунев - Шахаб



Запасные: Сапутин, Жилкин, Жунинью, Гладкий, Кристиан, Алефиренко



ЦСКА: Бузатто - Турицов, Маттей, Лам, Мазику - Йомов, Юга, Жеферсон, Уилдсхут - Кэри, Кайседо



Запасные: Евтимов, Варела, Бе, Чатакович, Крастев, Дончев, Ахмедов, Мухар, Галабов



Начало в 19:45



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21 октября в 3-м туре группового этапа Лиги конференций луганская "Заря" победила ЦСКА из Софии.

В другом матче норвежский "Бодо-Глимт" сенсационно разгромил итальянскую "Рому".

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