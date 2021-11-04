"Заря" - ЦСКА: где и когда смотреть матч Лиги конференций

После 3-х матчей "Бодо-Глимт" сенсационно возглавил группу C с 7 баллами. Итальянская "Рома" с двумя победами идет по второй. Третья позиция теперь у луганской "Зари", получившей первые три очка в этом сезоне ЛК. У болгарского ЦСКА – 1 набранный пункт и последнее место.



В 4 туре "Заря" сыграет против ЦСКА уже в Украине. Матч пройдет сегодня, 4 ноября. Начало в 19:45.



Лига конференций



4-й тур



4 ноября



"Заря" (Украина) - ЦСКА (София, Болгария)



Начало в 19:45



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21 октября в 3-м туре группового этапа Лиги конференций луганская "Заря" победила ЦСКА из Софии.

В другом матче норвежский "Бодо-Глимт" сенсационно сокрушил итальянскую "Рому".

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