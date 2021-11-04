"Заря" - ЦСКА: букмекеры назвали фаворита матча Лиги конференций
Сегодня, 4 ноября, в 4-м туре Лиги конференций луганская "Заря" сыграет против болгарского ЦСКА
Букмекеры считают "Зарю" фаворитом встречи. Коэффициент на победу луганцев - 2,40. Выигрыш ЦСКА был оценен в 2,69. Ничья - 3,40.
После 3 матчей "Бодо-Глимт" сенсационно возглавил группу C с 7 баллами. Итальянская "Рома" с двумя победами идет второй. Третья позиция теперь у луганской "Зари", получившей первые три очка в этом сезоне ЛК. У болгарского ЦСКА - 1 набранный пункт и последнее место.
В 4-м туре "Заря" сыграет против ЦСКА уже в Украине. Матч пройдет сегодня, 4 ноября. Начало в 19:45.
Лига конференций
4-й тур
4 ноября
"Заря" (Украина) - ЦСКА (София, Болгария)
Начало в 19:45
Прямая трансляция на Megogo
- 21 октября в 3-м туре группового этапа Лиги конференций луганская "Заря" победила ЦСКА из Софии.
- В другом матче норвежский "Бодо-Глимт" сенсационно разгромил итальянскую "Рому".
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