"Заря" сыграла вничью с норвежцами в последнем матче украинских команд в еврокубках
В заключительном туре группового этапа Лиги конференций луганская "Заря" сыграла вничью с норвежским "Бодо-Глимтом"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
На 18-й минуте Егор Назарина роскошно исполнил штрафной удар и открыл счет во встрече мощным ударом по воротам Бодо-Глимт. Норвежцы сумели сравнять только в середине второго тайма. Центрбек Виталий Вернидуб отличился автоголом.
За 6 матчей луганская "Заря" набрала 7 баллов и заняла в группе C третье место. "Бодо-Глимт" вышел в плей-офф Лиги конференций со второго места и 12 очками.
Победу в квартете одержала итальянская "Рома", у "волков" 13 набранных пунктов. Четвертое место у болгарского ЦСКА, у них 1 балл.
Для всех украинских команд еврокубковый сезон завершился. "Динамо" и "Шахтер" заняли последние места в своих группах в Лиге чемпионов, а "Заря" не смогла выйти в плей-офф Лиги конференций.
Лига конференций
6-й тур
9 декабря
"Заря" (Украина) - "Бодо-Глимт" (Норвегия) 1:1
Голы: Назарина, 18 – Вернидуб, 68 (авт.)
- 8 декабря в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов киевское "Динамо" проиграло на выезде лиссабонской "Бенфике".
- В другом матче "Бавария" разгромила "Барселону" и отправила испанцев в Лигу Европы.
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