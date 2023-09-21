"Заря" сыграла вничью с "Гентом" на старте Лиги конференций
В 1-м туре группового раунда Лиги конференций "Заря" в Люблине сыграла вничью с бельгийским "Гентом"
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
"Заря" начала выступления на групповом этапе Лиги конференций матчем с "Гентом". Бельгийцев луганчане принимали в польском Люблине, где в нынешнем сезоне они будут проводить свои домашние матчи в еврокубках.
"Заря" пропустила на 67-й минуте, когда забил Уго Кюйперс. Луганчане отыгрались через 3 минуты усилиями Эудардо Герреро.
"Заря" и "Гент" свели матч вничью 1:1.
Следующий матч Лиги конференций "Заря" сыграет 5 октября в Исландии против "Брейдаблика", который 21 сентября уступил израильскому "Маккаби" из Тель-Авива 2:3.
"Заря" начала нынешний еврокубковый сезон в Лиге Европы, где в плей-офф квалификации уступила чешской "Славии" - 0:2, 2:1.
Лига конференций
1-й тур
Группа B
21 сентября
"Заря" (Украина) – "Гент" (Бельгия) 1:1
Гол : Герреро, 70 - Кюйперс, 67
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.63 Покупка 37.63Продажа 38.4
- EUR Покупка 40.39Продажа 41.33
- Актуальное
- Важное