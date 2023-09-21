"Заря" сыграла вничью с "Гентом" на старте Лиги конференций

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

"Заря" начала выступления на групповом этапе Лиги конференций матчем с "Гентом". Бельгийцев луганчане принимали в польском Люблине, где в нынешнем сезоне они будут проводить свои домашние матчи в еврокубках.

"Заря" пропустила на 67-й минуте, когда забил Уго Кюйперс. Луганчане отыгрались через 3 минуты усилиями Эудардо Герреро.

"Заря" и "Гент" свели матч вничью 1:1.

Следующий матч Лиги конференций "Заря" сыграет 5 октября в Исландии против "Брейдаблика", который 21 сентября уступил израильскому "Маккаби" из Тель-Авива 2:3.

"Заря" начала нынешний еврокубковый сезон в Лиге Европы, где в плей-офф квалификации уступила чешской "Славии" - 0:2, 2:1.

Лига конференций

1-й тур

Группа B

21 сентября

"Заря" (Украина) – "Гент" (Бельгия) 1:1

Гол : Герреро, 70 - Кюйперс, 67