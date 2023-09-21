Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Спорт "Заря" сыграла вничью с "Гентом" на старте Лиги конференций

"Заря" сыграла вничью с "Гентом" на старте Лиги конференций

21 сентября, 2023 четверг
23:51
Спорт

В 1-м туре группового раунда Лиги конференций "Заря" в Люблине сыграла вничью с бельгийским "Гентом"

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

"Заря" начала выступления на групповом этапе Лиги конференций матчем с "Гентом". Бельгийцев луганчане принимали в польском Люблине, где в нынешнем сезоне они будут проводить свои домашние матчи в еврокубках.

"Заря" пропустила на 67-й минуте, когда забил Уго Кюйперс. Луганчане отыгрались через 3 минуты усилиями Эудардо Герреро.

"Заря" и "Гент" свели матч вничью 1:1.

Следующий матч Лиги конференций "Заря" сыграет 5 октября в Исландии против "Брейдаблика", который 21 сентября уступил израильскому "Маккаби" из Тель-Авива 2:3.

"Заря" начала нынешний еврокубковый сезон в Лиге Европы, где в плей-офф квалификации уступила чешской "Славии" - 0:2, 2:1.

Лига конференций

1-й тур

Группа B

21 сентября

"Заря" (Украина) – "Гент" (Бельгия) 1:1

Гол : Герреро, 70 - Кюйперс, 67

Лига конференций
Читайте также:
21 сентября, 2023 четверг
Появились спутниковые снимки удара ВСУ по командному пункту россиян в Крыму
збиті ракети
21 сентября, 2023 четверг
Россия обстреляла Украину ракетами: есть пострадавшие
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Автор
20 сентября, 2023 среда
Кто такая Анна Маляр? И почему ее увольнению рады военкоры и пресс-офицеры
Киев
+17°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.63
    Покупка 37.63
    Продажа 38.4
  • EUR
    Покупка 40.39
    Продажа 41.33
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
22 сентября
00:51
Обновлено
Байден во время встречи с Зеленским объявил о новом пакете помощи
00:42
Россия ударила по жилому дому под Херсоном. Погибла женщина
00:25
Вырвали из контекста: Дуда объяснил слова Моравецкого о прекращении передачи оружия для Украины
00:11
Обновлено
Взрывы и блекаут: в российской Туле обесточена часть города, без света – 5 тыс. жителей
2023, четверг
21 сентября
23:58
Нападение России на Украину поставило под угрозу весь мировой порядок, - дипломат Ватикана в ООН
22:50
Украина поразила не менее пяти российских систем ПВО С-400, - Newsweek
22:16
Ани Лорак
Рада медлит с законом о механизме лишения звания народного и заслуженного артиста
22:02
РФ нанесла ракетный удар по Одесчине: есть попадание в рекреационную инфраструктуру
21:20
Бронетехника ВСУ на Запорожье смогла преодолеть "линию Суровикина" и "зубы дракона", - СМИ
21:12
Сборная Украины удержалась в топ-25 рейтинга ФИФА после матчей с Англией и Италией
21:08
Аналитика
Сергей Згурец, украинський журналист, военны‎й эксперт
Детали наиболее массированного удара по вражеским объектам во временно оккупированном Крыму. Колонка Сергея Згурца
20:58
Игорь Коломойский
ВАКС отказался рассматривать ходатайство об аресте активов Коломойского
20:58
Разрешить зерновой кризис между Украиной и Польшей можно только переговорами, - Николай Княжицкий в интервью изданию Wirtualna Polska News
20:40
ПВО, артсистемы и дальнобойные ракеты: Зеленский в Пентагоне встретился с Остином
20:39
"Если мы не получим помощь, то проиграем войну": Зеленский провел закрытую встречу с конгрессменами США
20:20
За сутки РФ нанесла 52 ракетных и 44 авиаудара, на фронте произошло более 20 боестолкновений
20:09
Эксклюзив
В Черкассах в результате удара РФ по меньшей мере 11 пострадавших, под завалами могут быть люди
20:00
Обзор
Победные новости 575-го дня войны: подразделения "Гвардии наступления" продвинулись в глубь обороны россиян, ВСУ установили огневой контроль над трассой у Бахмута и обстреляли аэродром оккупантов в Крыму
19:55
Словакия заявила о компромиссе по зерну и что Украина отзовет жалобу в ВТО
19:26
В оккупированном Крыму прогремели взрывы
19:20
"Убийцы": в Энгельсе неизвестные угрожают семьям российских пилотов, обстреливающих Украину
19:08
Обзор
Украинский ракетный комплекс "Ольха-М": технические характеристики, применение на войне и преимущества HIMARS
19:00
В двух российских музеях хранятся 110 тыс. археологических находок из Украины – вернуть их невозможно
18:50
электроэнергиия
Энергосистема Украины полностью готова к прохождению осенне-зимнего периода, - Галущенко
18:42
Россияне обстреляли два района Днепропетровщины из дрона и тяжелой артиллерии
18:40
F-16
В правительстве Бельгии допустили передачу Украине нескольких F-16 в следующем году
18:14
"Ваш Василь": документальная драма о Стусе вышла в прокат в Украине
18:04
Чиновник РФ на саммите G-20 в Индии заразился холерой: на карантин отправили всех пропагандистов из делегации, - росСМИ
18:03
Терминалы спутниковой связи, грузовики и тягачи: Украина получила новый пакет помощи от Германии
17:52
Экс-глава МИД Польши Сикорский о конфликте Варшавы и Киева по поводу зерна: "Мне стыдно"
17:39
Давид Арахамия
Рада приняла 99,9% того, что требует ЕС для начала переговоров о вступлении Украины – Арахамия
17:35
Итальянские журналисты посетили Украину: что увидели и о чем написали
17:26
Эксклюзив
Оккупанты на протяжении суток обстреляли окрестности Авдеевки более 200 раз, - глава МВА Барабаш
17:25
Экипажи завершили обучение: Швеция передала Украине 10 танков Stridsvagn 122
17:24
Эксклюзив
"Резервы не такие уж мощные": Гуменюк о войсках РФ, страдающих контрбатарейной борьбы
17:17
"Эту награду я посвящаю всем украинцам": Зеленский получил премию Atlantic Council
17:16
РФ в суде ООН по геноциду в Украине представляют адвокаты, защищавшие африканских диктаторов и Иран
16:55
Как привлечь Путина к ответственности: Гаага, Нюрнберг или гибрид?
16:46
Науседа обсудил с Зеленским и Дудой зерновые разногласия
16:45
В Австралии состоится научная конференция о певице Тейлор Свифт
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV