"Заря" снова проиграла "Рапидау" и вылетела в Лигу конференций
Луганская "Заря" уступила венскому "Рапиду" в плей-офф квалификации Лиги Европы
Об этом сообщает Еспресо.TV.В ответном матче "Рапид" сразу погнал вперед. Уже на 15-й минуте венцы вели в счете 2:0. Голы забили Марко Грюль и Лео Граймль. "Заря" сумела ответить лишь на 40-й минуте - забил Александр Гладкий.
На 68-й минуте Таксиархис Фунтас снова увеличил преимущество "Рапида". "Заря" ответила в конце встречи - пенальти реализовал Шахаб Захеди. Через две минуты иранец бил одиннадцатиметровый удар еще раз, но на этот раз безуспешно.
Первая встреча закончилась разгромным поражением луганчан 3:0. За "Рапид" голами отметились Таксиархис Фунтас, Марк Грюль и Эрджан Кара. "Заря", к сожалению, не забивала.
"Рапид" сыграет в групповом этапе Лиги Европы. "Зарю" ждет Лига конференций.
Лига Европы
Раунд плей-офф. Ответный матч
26 августа
"Заря" (Украина) - "Рапид" (Австрия) 2:3 (первый матч - 0:3)
Голы: Гладкий, 40, Шахаб, 87 - Грюль, 10 Граймль, 15 Фунтас, 68
- 19 августа в плей-офф раунде квалификации Лиги Европы луганская "Заря" проиграла венскому "Рапиду".
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