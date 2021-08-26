"Заря" снова проиграла "Рапидау" и вылетела в Лигу конференций

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В ответном матче "Рапид" сразу погнал вперед. Уже на 15-й минуте венцы вели в счете 2:0. Голы забили Марко Грюль и Лео Граймль. "Заря" сумела ответить лишь на 40-й минуте - забил Александр Гладкий.На 68-й минуте Таксиархис Фунтас снова увеличил преимущество "Рапида". "Заря" ответила в конце встречи - пенальти реализовал Шахаб Захеди. Через две минуты иранец бил одиннадцатиметровый удар еще раз, но на этот раз безуспешно.

Первая встреча закончилась разгромным поражением луганчан 3:0. За "Рапид" голами отметились Таксиархис Фунтас, Марк Грюль и Эрджан Кара. "Заря", к сожалению, не забивала.



"Рапид" сыграет в групповом этапе Лиги Европы. "Зарю" ждет Лига конференций.



Лига Европы



Раунд плей-офф. Ответный матч



26 августа



"Заря" (Украина) - "Рапид" (Австрия) 2:3 (первый матч - 0:3)



Голы: Гладкий, 40, Шахаб, 87 - Грюль, 10 Граймль, 15 Фунтас, 68

19 августа в плей-офф раунде квалификации Лиги Европы луганская "Заря" проиграла венскому "Рапиду".

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