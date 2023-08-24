"Заря" - "Славия": где и когда смотреть матч плейоф квалификации Лиги Европы
В четверг, 24 августа, луганская "Заря" сыграет с пражской "Славией" в первом матче раунда плейоф квалификации Лиги Европы сезона-2023/24.
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
"Заря" как бронзовый призер чемпионата Украины автоматически попала в плейоф отбора Лиги Европы.
"Славия" начала еврокампанию с 3 раунда квалификации, где выбила из турнира еще один украинский клуб - "Днепр-1" (3:0, 1:1).
Абсолютным фаворитом грядущего поединка является чешский клуб. На победу "Славии" можно поставить с коэффициентом 1,26. Ничья – 6,40. Выигрыш луганцев станет громкой сенсацией – 12,50.
Аналогично, букмекеры не сомневаются в триумфе пражской команды по итогам двух матчей – 1,08. Проход "Зари" к следующей стадии – 7,90.
Победитель двухматчевой дуэли выйдет в групповой этап Лиги Европы. Проигравшая команда сразу попадет в групповой этап третьего по престижности еврокубка – Лиги конференций.
Ответный матч команды сыграют в четверг, 31 августа, в польском городе Люблин. Именно здесь луганский клуб будет номинально проводить домашние еврокубковые матчи в сезоне-2023/24.
Лига Европы
Плейоф квалификации. Первый матч
24 августа
"Заря" (Украина) - "Славия" (Прага)
Прага, "Еден Арена"
Начало в 20:00
Трансляция: УНИАН, Youtube-канал FootballHub, онлайн-телевидение Киевстар ТВ.
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