"Заря" - "Рома": где и когда смотреть матч украинцев против итальянского топ-клуба

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

Луганская команда играет в группе C. "Заря" после поражения "Бодо-Глимт" (1: 3) в 1-м туре занимает в таблице третье место.



Итальянская "Рома", которая забила болгарскому ЦСКА 5 голов, идет первой. Следом - норвежский "Бодо-Глимт", который победил "Зарю".



В следующем туре "Заря" сыграет против "Ромы". Матч состоится сегодня, 30 сентября.



Лига конференций



2-й тур



30 сентября



"Заря" (Украина) - "Рома" (Италия)



Запорожье, стадион "Славутич-Арена"



Начало в 19:45



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