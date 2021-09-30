"Заря" - "Рома": букмекеры обесценили шансы украинцев против итальянского топ-клуба
Сегодня, 30 сентября, во 2-м туре Лиги конференций луганская "Заря" сыграет против итальянской "Ромы"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Букмекеры прогнозируют легкую победу "Ромы" на выезде, коэффициент - 1,33. Шансы "Зари" обесценены - 7,80. Ничья оценивается в маловероятные 5,10.
Луганская команда играет в группе C. "Заря" после поражения "Бодо-Глимт" (1:3) в 1-м туре занимает в таблице третье место.
Итальянская "Рома", которая забила болгарскому ЦСКА 5 голов, идет первой. Следом - норвежский "Бодо-Глимт", который победил "Зарю".
В следующем туре "Заря" сыграет против "Ромы". Матч состоится сегодня, 30 сентября.
Лига конференций
2-й тур
30 сентября
"Заря" (Украина) - "Рома" (Италия)
Запорожье, стадион "Славутич-Арена"
Начало в 19:45
Прямая трансляция на Megogo
- 16 сентября во 1-м туре Лиги конференций луганская "Заря" проиграла норвежскому "Бодо-Глимт".
- 17 сентября главный тренер "Зари" Виктор Скрипник заявил, что поражение норвежскому "Бодо-Глимт" в Лиге конференций должно дать команде опыт.
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