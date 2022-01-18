"Заря" рискует потерять главного тренера, Скрипник отказывается продлевать контракт

Об этом сообщает Meta-ratings.



По информации источника, Виктор Скрипник покинет луганскую "Зарю" в конце этого сезона. Клуб уже дважды делал ему предложение продлить соглашение. Тем не менее, специалист своего решения не озвучивал.



Контракт тренера с "Зарей" рассчитан до лета 2022 года. Он дважды выигрывал с луганчанами бронзу чемпионата Украины. На зимний перерыв в УПЛ команда Скрипника ушла на четвертое место в турнирной таблице.

Напомним, 4 декабря Виктор Скрипник заявил, что отклонил предложение возглавить сборную Украины после отставки Андрея Шевченко.