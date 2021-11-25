"Заря" разгромно проиграла "Роме" и стала последней украинской командой, потерявшей шансы на плей-офф еврокубков
В 5-м туре группового этапа Лиги конференций луганская "Заря" разгромно уступила итальянские "Роме"
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
"Заря" пропустила от "Ромы" 4 гола. В ворота луганцев дубль оформил Темми Абрахам, также забили Карлес Перес и Николо Дзаньоло.
На 41-й минуте Жордан Веретту не реализовал пенальти в ворота "Зари".
После 5 матчей луганская "Заря" набрала 6 баллов и занимает третье место. Украинцы упустили шансы на плей-офф Лиги конференций. Вторая позиция у итальянской "Ромы", у "волков" 10 набранных пунктов. "Бодо-глимт" сенсационно возглавляет группу C с 11 очками.
У болгарского ЦСКА – 1 набранный пункт и последнее место.
В 6-м туре "Заря" сыграет против "Бодо-Глимта" в Запорожье. Матч состоится 9 декабря. Прямая трансляция на Мегого.
Лига конференций
5-й тур
25 ноября
"Рома" (Италия) - "Заря" (Украина) 4:0
Голы: Перес, 15, Дзаньоло, 33, Абрахам, 46, 75
Нереализованный пенальти: Верету, 41
"Заря": Мацапура, Жунинью (Снурницын, 71), Имереков, Вернидуб, Фаворов, Кабаев, Цвек, Булеца (Кристиан, 85), Сайядманеш (Оусу, 84), Шахаб (Гладкий, 46), Громов (Назар) .
- 25 ноября в 5-м туре группового раунда Лиги Европы английский "Вест Хэм" победил венский "Рапид".
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