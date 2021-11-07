"Заря" разгромила "Верес" и вышла на третье место в УПЛ

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Запорожье героем матча стал Шахаб Захедитабар, сделавший хет-трик. Иранский форвард луганского клуба отличился на 47-й, 49-й и 83-й минутах.

"Заря" победила "Верес" 3:0, набрала 29 очков и вышла на третье место в турнирной таблице. Впереди команды Виктора Скрипника только "Шахтер" и "Динамо", у которых по 35 пунктов.

Чемпионат Украины

14-й тур

7 ноября

"Заря" - "Верес" 3:0

Голы : Захедитабар, 47, 49, 83

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