"Заря" разгромила "Верес" и вышла на третье место в УПЛ
В 14-м туре чемпионата Украины по футболу "Заря" на своем поле победила "Верес" и вышла на третье место
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Запорожье героем матча стал Шахаб Захедитабар, сделавший хет-трик. Иранский форвард луганского клуба отличился на 47-й, 49-й и 83-й минутах.
"Заря" победила "Верес" 3:0, набрала 29 очков и вышла на третье место в турнирной таблице. Впереди команды Виктора Скрипника только "Шахтер" и "Динамо", у которых по 35 пунктов.
Чемпионат Украины
14-й тур
7 ноября
"Заря" - "Верес" 3:0
Голы : Захедитабар, 47, 49, 83
- Напомним, 5 ноября в стартовом матче 14-го тура "Александрия" победила "Металлист 1925" .
- 6 ноября "Мариуполь" переиграл в гостях "Минай" .
- Также в субботу "Ворскла" в Киеве в меньшинстве обыграла "Динамо" .
- В самом результативном матче тура "Черноморец" во Львове обыграл "Рух" со счетом 4:3.
- В воскресенье "Днепр-1" победил в гостях "Ингулец" благодаря голу Артема Довбыка.
- Кроме этого, 7 ноября "Шахтер" победил "Колос" и вышел на первое место в турнирной таблице.
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