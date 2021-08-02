"Заря" разгромила "Ингулец" в заключительном матче 2-го тура УПЛ
В заключительном матче 2-го тура УПЛ "Заря" с крупным счетом победила "Ингулец"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч закончился со счетом 5:1 в пользу "Зари". За луганчан хет-триком отметился Владислав Кочергин. По одному голу на счету Кристиана и Фримпонга.
Единственный мяч "Ингульца" на счету Артема Ситала.
Украинская Премьер-лига
2-й тур
2 августа
"Ингулец" - "Заря" 1:5
Голы: Ситало, 75 - Кочергин, 6, 7, 51, Кристиан, 82, Фримпонг, 90+2
- 30 июля во 2-м туре Украинской Премьер-лиги донецкий "Шахтер" крупно победил "Львов".
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