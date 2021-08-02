"Заря" разгромила "Ингулец" в заключительном матче 2-го тура УПЛ

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Матч закончился со счетом 5:1 в пользу "Зари". За луганчан хет-триком отметился Владислав Кочергин. По одному голу на счету Кристиана и Фримпонга.



Единственный мяч "Ингульца" на счету Артема Ситала.



Украинская Премьер-лига



2-й тур



2 августа



"Ингулец" - "Заря" 1:5



Голы: Ситало, 75 - Кочергин, 6, 7, 51, Кристиан, 82, Фримпонг, 90+2

30 июля во 2-м туре Украинской Премьер-лиги донецкий "Шахтер" крупно победил "Львов".

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