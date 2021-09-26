"Заря" разгромила "Днепр-1" в УПЛ, результаты других матчей 9-го тура
В 9-м туре чемпионата Украины по футболу "Заря" победила в гостях "Днепр-1" со счетом 4:0
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Команда Виктора Скрипника повела в счете в Днепре на 21-й минуте, когда забил Сергей Булеца.
На 82-й минуте хозяева поля остались в меньшинстве после удаления Игоря Когута. "Заря" воспользовалась численным преимуществом и в оставшееся время, довела счет до разгромного - дубль сделал Владислав Кочергин, еще один гол забил Шахаб Захедитабар.
"Заря" победила "Днепр-1" 4:0, набрала 17 очков и вышла на пятое место. "Днепр-1" с 16 пунктами идет седьмым.
Чемпионат Украины
9-й тур
26 сентября
"Днепр-1" - "Заря" 0:4
Голы: Булеца, 21 Кочергин, 87, 90 + 5, Захедитабар, 90 + 1
Удаление: Когут, 82 ("Днепр-1")
"Минай" - "Львов" 1:2
Голы: Байдал, 43 - Якимец, 21 Шина, 56
25 сентября
"Рух" - "Динамо" 0:2
Голы: Цыганков, 28 (пен.), Гармаш, 38
"Шахтер" - "Верес" 4:1
Голы: Мирошник (авт.), Тете, 55, Марлос, 78 (пен.), Траоре, 86 - Пасич, 30
"Александрия" - "Мариуполь" 2:1
Голы: Третьяков, 35 (пен.), Кожушко, 85 - Спировски, 25
24 сентября
"Колос" - "Ворскла" 0:1
Гол: О. Тиль, 36
- Напомним, 25 сентября "Динамо" обыграло во Львове "Рух" и вернуло себе единоличное лидерство в чемпионате Украины.
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