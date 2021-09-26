"Заря" разгромила "Днепр-1" в УПЛ, результаты других матчей 9-го тура

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Команда Виктора Скрипника повела в счете в Днепре на 21-й минуте, когда забил Сергей Булеца.

На 82-й минуте хозяева поля остались в меньшинстве после удаления Игоря Когута. "Заря" воспользовалась численным преимуществом и в оставшееся время, довела счет до разгромного - дубль сделал Владислав Кочергин, еще один гол забил Шахаб Захедитабар.

"Заря" победила "Днепр-1" 4:0, набрала 17 очков и вышла на пятое место. "Днепр-1" с 16 пунктами идет седьмым.

Чемпионат Украины

9-й тур

26 сентября

"Днепр-1" - "Заря" 0:4

Голы: Булеца, 21 Кочергин, 87, 90 + 5, Захедитабар, 90 + 1

Удаление: Когут, 82 ("Днепр-1")

"Минай" - "Львов" 1:2

Голы: Байдал, 43 - Якимец, 21 Шина, 56

25 сентября

"Рух" - "Динамо" 0:2

Голы: Цыганков, 28 (пен.), Гармаш, 38

"Шахтер" - "Верес" 4:1

Голы: Мирошник (авт.), Тете, 55, Марлос, 78 (пен.), Траоре, 86 - Пасич, 30

"Александрия" - "Мариуполь" 2:1

Голы: Третьяков, 35 (пен.), Кожушко, 85 - Спировски, 25

24 сентября

"Колос" - "Ворскла" 0:1

Гол: О. Тиль, 36

Напомним, 25 сентября "Динамо" обыграло во Львове "Рух" и вернуло себе единоличное лидерство в чемпионате Украины.

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