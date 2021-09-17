"Заря" позорно пропустила три гола в Норвегии в дебютном матче Лиги конференций

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Матч закончился поражением "Зари" со счетом 1:3. Луганчане пропустили три гола на старте второго тайма от Ульрика Салтнеса, Ола Солбаккена и Амаля Уильяма Пеллегрино.



"Бодо-Глимт" также пропустил и от "Зари". Украинцы сумели сократить отставание лишь в овертайме. На 91-й минуте забил Артем Громов.

В этом году фанаты впервые могут следить за вновь турниром УЕФА - Лига конференций. В групповом раунде будут соревноваться 32 команды, которые разделены на восемь групп.



Перед 1/8 финала состоится дополнительный раунд плей-офф. В нем встретятся вторые места в группах Лиги конференций и третьи места в группах Лиги Европы.



После этого состоятся традиционные стадии плей-офф - 1/8 финала, четвертьфинал, полуфинал и финал. Победитель нового турнира получит путевку в следующий розыгрыш Лиги Европы.



Украину на турнире предсталяет только "Заря". "Колос" и "Ворскла" не преодолели квалификацию.



Луганская команда играет в группе C. "Заря" после 1-го тура занимает в таблице третье место.



Итальянская "Рома", которая забила болгарском ЦСКА 5 голов, идет первой. Вслед норвежский "Бодо-Глимт".



В следующем туре "Заря" сыграет против "Ромы". Матч состоится 30 сентября.



Лига конференций



1-й тур



16 сентября



"Бодо-Глимт" (Норвегия) - "Заря" (Украина) 3:1



Голы: Салтнес, 48, Солбаккен, 49, Пеллегрино, 60 - Громов, 90 + 1

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