"Заря" позорно пропустила три гола в Норвегии в дебютном матче Лиги конференций
В 1-м туре Лиги конференций луганская "Заря" проиграла норвежскому "Бодо-Глимт"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч закончился поражением "Зари" со счетом 1:3. Луганчане пропустили три гола на старте второго тайма от Ульрика Салтнеса, Ола Солбаккена и Амаля Уильяма Пеллегрино.
"Бодо-Глимт" также пропустил и от "Зари". Украинцы сумели сократить отставание лишь в овертайме. На 91-й минуте забил Артем Громов.
В этом году фанаты впервые могут следить за вновь турниром УЕФА - Лига конференций. В групповом раунде будут соревноваться 32 команды, которые разделены на восемь групп.
Перед 1/8 финала состоится дополнительный раунд плей-офф. В нем встретятся вторые места в группах Лиги конференций и третьи места в группах Лиги Европы.
После этого состоятся традиционные стадии плей-офф - 1/8 финала, четвертьфинал, полуфинал и финал. Победитель нового турнира получит путевку в следующий розыгрыш Лиги Европы.
Украину на турнире предсталяет только "Заря". "Колос" и "Ворскла" не преодолели квалификацию.
Луганская команда играет в группе C. "Заря" после 1-го тура занимает в таблице третье место.
Итальянская "Рома", которая забила болгарском ЦСКА 5 голов, идет первой. Вслед норвежский "Бодо-Глимт".
В следующем туре "Заря" сыграет против "Ромы". Матч состоится 30 сентября.
Лига конференций
1-й тур
16 сентября
"Бодо-Глимт" (Норвегия) - "Заря" (Украина) 3:1
Голы: Салтнес, 48, Солбаккен, 49, Пеллегрино, 60 - Громов, 90 + 1
- 27 августа состоялась жеребьевка группового этапа Лиги конференций.
- 15 сентября лидер луганской "Зари" Дмитрий Хомченовский поделился эмоциями перед дебютным матчем в Лиге конференций.
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