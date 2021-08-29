"Заря" победила "Ворсклу" в чемпионате Украины
В 6-м туре чемпионата Украины по футболу "Заря" в Запорожье победила "Ворсклу"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Команда Виктора Скрипника вышла вперед на 83-й минуте усилиями Рэймонда Овусу. Гол ганского форварда в итоге стал решающим.
"Заря" победила "Ворсклу" 1:0, набрала 10 очков и вышла на седьмое место. "Ворскла" имеет 11 пунктов и занимает пятую позицию.
В еще одной игре "Рух" одолел в дерби "Львов" 1:0 и с 7 баллами поднялся на 10-е место. "Львов" с 2 очками - 15-й.
Чемпионат Украины
6-й тур
29 августа
"Заря" - "Ворскла" 1:0
Гол: Овусу, 83
"Рух" - "Львов" 1:0
Гол: Реннан, 67 (авт.)
- Напомним, 28 августа "Ингулец" победил на своем поле "Мариуполь" - 3:0.
- Также в субботу, в 6-м туре чемпионата Украины "Днепр-1" переиграл "Металлист 1925" .
- Между тем "Динамо" разгромило "Колос" со счетом 7:0 и вернуло себе единоличное лидерство.
- 29 августа "Верес" неожиданно одолел в гостях "Десну" - 4:0.
- Также в воскресенье "Шахтер" не смог переиграть в гостях "Минай".
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