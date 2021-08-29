Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Спорт "Заря" победила "Ворсклу" в чемпионате Украины

"Заря" победила "Ворсклу" в чемпионате Украины

29 августа, 2021 воскресенье
21:24
Спорт

В 6-м туре чемпионата Украины по футболу "Заря" в Запорожье победила "Ворсклу"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Команда Виктора Скрипника вышла вперед на 83-й минуте усилиями Рэймонда Овусу. Гол ганского форварда в итоге стал решающим.

"Заря" победила "Ворсклу" 1:0, набрала 10 очков и вышла на седьмое место. "Ворскла" имеет 11 пунктов и занимает пятую позицию.

В еще одной игре "Рух" одолел в дерби "Львов" 1:0 и с 7 баллами поднялся на 10-е место. "Львов" с 2 очками - 15-й.

Чемпионат Украины

6-й тур

29 августа

"Заря" - "Ворскла" 1:0

Гол: Овусу, 83

"Рух" - "Львов" 1:0

Гол: Реннан, 67 (авт.)

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Львов
Читайте также:
Петро Толстой
title.author
27 августа, 2021 пятница
Вернуть Крым. Как внуку Льва Толстого припекло от Дня Независимости и Крымской платформы
Максим Крипак
28 августа, 2021 суббота
Паралимпиада-2020: Как выглядит медальный зачет Игр в Токио
28 августа, 2021 суббота
Перед встречей с Байденом Зеленскому напомнят требования народа Украины
Киев
+25
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.83
    Покупка 26.83
    Продажа 27.07
  • EUR
    Покупка 31.46
    Продажа 31.88
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, воскресенье
29 августа
22:19
УПЛ: Как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины после 6-го тура
21:54
Израиль разрешил всем желающим получать третью дозу вакцины от COVID-19
21:40
Умер легендарный музыкант Ли "Скретч" Перри
20:55
SpaceX запустила к МКС грузовой корабль Cargo Dragon
20:27
Петраков назвал имена своих ассистентов в сборной Украины
20:13
Пентагон
Пентагон подтвердил, что нанес авиаудар в Кабуле
19:49
Укравтодор
Укравтодор взял кредит в $367 млн на "Большое строительство"
19:26
Умер бывший президент МОК Жак Рогге
19:15
МВФ
Помощь МВФ даст возможность увеличить социальные выплаты, - Шмыгаль
18:57
"Шахтер" сенсационно потерял очки в матче с "Минаем"
18:26
ООС
29 августа на фронте: русские оккупанты ранили двух украинских военных
18:11
Паралимпиада-2020: Как выглядит медальный зачет Игр в Токио
17:49
Взрыв недалеко от аэропорта в Кабуле произошел в результате ракетного удара США, - Reuters
17:24
Элина Свитолина
Свитолина выиграла турнир WTA в Чикаго
17:07
"Могут лопатой по голове дать". Вероятной третьей дочери Путина страшно жить в России
16:54
США передали Украине еще 188 тыс. доз вакцины Pfizer
16:40
Александр Петраков
Новый тренер заявил, что в сборной Украины не будет футболистов из чемпионата России
16:17
Неподалеку от аэропорта в Кабуле прогремел мощный взрыв
15:53
"Верес" разгромил "Десну" в чемпионате Украины
15:35
Умер Герой Украины подполковник Александр Петраковский
15:16
Паралимпиада-2020: Украина получила еще две золотые награды Игр в Токио
14:59
На дискотеке в Днепре стреляли из травмата: есть раненые
14:48
Молчание по поводу обстрела Авдеевки превращает Зеленского в соучастника преступлений Путина, - заявление "Европейской солидарности"
14:25
Кромлех на Поднепровье старше Стоунхенджа: как власть запускает исторические памятники, - расследование Татьяны Черновол
14:03
"Талибан" расстрелял популярного в Афганистане певца
13:40
Оккупированный Севастополь пьет воду из зараженных водоемов, - СМИ
13:27
На огонь артиллерии по Авдеевке наши не отвечали. Без решения Зеленского это было бы невозможно, - Андрей Белецкий
13:00
Обнародованы фото разгромленной артударами России украинской военной базы в Авдеевке
12:35
В Ровно вечеринка в караоке привела к резне
12:12
В России идет этнический геноцид украинцев. Сильная ассимиляция и зомбирование, - президент Всемирного конгресса украинцев Павел Грод
11:40
Сегодня открывается Koktebel Jazz Festival
11:16
Макрон предлагает создать в Кабуле зону безопасности ООН
11:00
В центре Винницы дрифтер на "Мустанге" въехал в остановку и протаранил магазин
10:30
Alyona Alyona озвучила свой бюджет на месяц
10:09
Россия создает центр ВВС в белорусском Гродно
09:50
Ко Дню памяти защитников Украины объявлена общенациональная минута молчания
09:31
Поезда из Запорожья задерживаются на 2 часа
09:08
Традиционалисты против ЛГБТ в Одессе: всего задержали 65 человек, включая главу движения Ходаковского
08:45
Пандемия COVID в Украине: третьи сутки - около 2 тыс. заражений
08:19
Эксклюзив
В чем Зеленский должен лично убедить Байдена. Говорит Дэниел Фрид
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV