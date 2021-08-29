"Заря" победила "Ворсклу" в чемпионате Украины

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Команда Виктора Скрипника вышла вперед на 83-й минуте усилиями Рэймонда Овусу. Гол ганского форварда в итоге стал решающим.

"Заря" победила "Ворсклу" 1:0, набрала 10 очков и вышла на седьмое место. "Ворскла" имеет 11 пунктов и занимает пятую позицию.

В еще одной игре "Рух" одолел в дерби "Львов" 1:0 и с 7 баллами поднялся на 10-е место. "Львов" с 2 очками - 15-й.

Чемпионат Украины

6-й тур

29 августа

"Заря" - "Ворскла" 1:0

Гол: Овусу, 83

"Рух" - "Львов" 1:0

Гол: Реннан, 67 (авт.)

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