"Заря" победила "Университяту" в Лиге конференций
В 3-м раунде квалификации Лиги конференций луганская "Заря" победила румынскую "Университяту Крайову"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Первый и единственный мяч в матче "Заря" - "Университята" забил Денис Нагнойный, получивший передачу от Вячеслава Чурко. "Заря" забила на 56-й минуте.
Для "Зари" матч против "Университята Крайова" был стартовым в квалификации Лиги конференций. В предыдущем, 2-м раунде, румыны одолели албанскую "Влазнию" по сумме двух матчей со счетом 4:1.
Ответный матч "Университята" - "Заря" пройдет 11 августа в Крайове.
Лига конференций
Квалификация. 3-й раунд
4 августа
"Заря" (Украина) - "Университята Крайова" (Румыния) 1:0
Гол: Нагнойный, 56
- В третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов киевское "Динамо" играет с австрийским "Штурмом" .
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