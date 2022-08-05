"Заря" победила "Университяту" в Лиге конференций

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Первый и единственный мяч в матче "Заря" - "Университята" забил Денис Нагнойный, получивший передачу от Вячеслава Чурко. "Заря" забила на 56-й минуте.

Для "Зари" матч против "Университята Крайова" был стартовым в квалификации Лиги конференций. В предыдущем, 2-м раунде, румыны одолели албанскую "Влазнию" по сумме двух матчей со счетом 4:1.

Ответный матч "Университята" - "Заря" пройдет 11 августа в Крайове.

Лига конференций

Квалификация. 3-й раунд

4 августа

"Заря" (Украина) - "Университята Крайова" (Румыния) 1:0

Гол: Нагнойный, 56

В третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов киевское "Динамо" играет с австрийским "Штурмом" .

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