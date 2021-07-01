"Заря" победила турецкий клуб со счетом 22:0
"Заря" в контрольном матче выиграла у турецкого "Макуспора" со счетом 22:0
Об этом сообщает официальный сайт "Зари" .
"Заря" на тренировочном сборе в Турции забила "Макуспору" 22 гола.
Соперником команды Виктора Скрипника была любительская команда, представляющая университет Бурдур Мехмета Акифа Эрсоя.
- Напомним, 20 июня в товарищеском матче донецкий "Шахтер" победил австрийский "Санкт-Иоганн" со счетом 5:0.
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