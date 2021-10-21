"Заря" победила ЦСКА и принесла Украине первую победу в еврокубковом сезоне
В 3-м туре группового этапа Лиги конференций луганская "Заря" победила ЦСКА из Софии
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Единственный мяч на 65-й минуте забил Аллахьяр Сайядманеш. Иранец отправил мяч в сетку ворот после передачи Игоря Снурницина.
На последних секундах встречи ЦСКА остался в меньшинстве. Тибо Вьйон получил прямую красную карточку за грубую игру.
После 3-х матчей "Бодо-Глимт" сенсационно возглавил группу C с 7 баллами. Итальянская "Рома" с двумя победами идет второй. Третья позиция теперь в луганской "Зари", которая получила первые три очка в этом сезоне ЛК. В болгарского ЦСКА - 1 набранный пункт и последнее место.
В 4-м туре "Заря" сыграет против ЦСКА уже в Украине. Матч состоится 4 ноября. Начало в 19:45.
Победа "Зари" над ЦСКА - первая среди украинских команд на групповых этапах еврокубков в этом сезоне. "Динамо" и "Шахтер" еще не выигрывали в Лиге чемпионов.
Лига конференций
3-й тур
21 октября
ЦСКА (София, Болгария) - "Заря" (Украина) 0: 1
Гол: Сайядманеш, 65
Удаление: Вьйон, 90 + 3
- 21 октября в 3-м туре группового этапа Лиги конференций норвежский "Бодо-Глимт" сенсационно разгромил итальянскую "Рому".
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