"Заря" победила ЦСКА и принесла Украине первую победу в еврокубковом сезоне

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Единственный мяч на 65-й минуте забил Аллахьяр Сайядманеш. Иранец отправил мяч в сетку ворот после передачи Игоря Снурницина.



На последних секундах встречи ЦСКА остался в меньшинстве. Тибо Вьйон получил прямую красную карточку за грубую игру.



После 3-х матчей "Бодо-Глимт" сенсационно возглавил группу C с 7 баллами. Итальянская "Рома" с двумя победами идет второй. Третья позиция теперь в луганской "Зари", которая получила первые три очка в этом сезоне ЛК. В болгарского ЦСКА - 1 набранный пункт и последнее место.



В 4-м туре "Заря" сыграет против ЦСКА уже в Украине. Матч состоится 4 ноября. Начало в 19:45.



Победа "Зари" над ЦСКА - первая среди украинских команд на групповых этапах еврокубков в этом сезоне. "Динамо" и "Шахтер" еще не выигрывали в Лиге чемпионов.



Лига конференций



3-й тур



21 октября



ЦСКА (София, Болгария) - "Заря" (Украина) 0: 1



Гол: Сайядманеш, 65



Удаление: Вьйон, 90 + 3

21 октября в 3-м туре группового этапа Лиги конференций норвежский "Бодо-Глимт" сенсационно разгромил итальянскую "Рому".

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