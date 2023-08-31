"Заря" победила "Славию", но выбыла из Лиги Европы

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

Поединок начался с контроля "Славии", владевшей инициативой, хотя вперед особо не спешила, время от времени проводя атаки.

В "Заре" почти ничего не получалось, пока на 32-й минуте красивый удар удался Данилу Алефиренко. Вратарь был бессилен.

А на 40-й минуте Денис Антюх забил второй гол, с острого угла – и снова ошибка кипера пражан.

У "Зари" было еще несколько хороших моментов, но забила "Славия" - на 83-й минуте Давид Юрасек после навеса с фланга точно пробил головой.

Луганчане изо всех сил старались забить третий гол, но мяч в дальнейшем отказывался залетать в ворота. Так что, несмотря на победу, "Заря" вылетает из Лиги Европы, но продолжит борьбу в еврокубках - в Лиге Конференций.

Напомним, в первом матче "Заря" встречалась со "Славией" в Праге и уступила со счетом 2:0.

Лига Европы

Квалификация. Плей-офф. 2-й матч

31 августа

"Заря" (Украина) – "Славия" (Чехия) 2:1

Голы: Алефиренко 32, Антюх 40 - Юрасек 83

"Заря": Турбаевский, Кирюханцев, Джордан, Батагов, Снурницын, Вантух, Герреро, Мышнев (Чурко 80), Яцик (Дришлюк 46), Антюх (Горбач 80), Алефиренко (Волошин 68)

"Славия": Коларж, Провод (Томич 80), Влчек, Огбу (Шевчик 46), Массопуст, Шранц, Зафейрис, Голеш, Дорли, Доудера (Юрасек 46), ван Бурен (Юречко 58)