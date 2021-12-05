"Заря" победила "Ингулец" и вышла на третье место в УПЛ

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Запорожье "Заря" повела в счете на 62-й минуте, когда отличился Денис Фаворов.

Команда Виктора Скрипника победила 1:0, набрала 35 очков и вышла на третье место. Луганчан опережают "Шахтер" и "Динамо", имеющие по 44 пункта.

"Ингулец" с 10 баллами занимает предпоследнюю - 15-ю позицию.

Чемпионат Украины

17-й тур

5 декабря

"Заря" - "Ингулец" 1:0

Гол : Фаворов, 62

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