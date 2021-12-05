"Заря" победила "Ингулец" и вышла на третье место в УПЛ
В 17-м туре чемпионата Украины по футболу "Заря" обыграла дома "Ингулец" и вышла на третье место в турнирной таблице
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Запорожье "Заря" повела в счете на 62-й минуте, когда отличился Денис Фаворов.
Команда Виктора Скрипника победила 1:0, набрала 35 очков и вышла на третье место. Луганчан опережают "Шахтер" и "Динамо", имеющие по 44 пункта.
"Ингулец" с 10 баллами занимает предпоследнюю - 15-ю позицию.
Чемпионат Украины
17-й тур
5 декабря
"Заря" - "Ингулец" 1:0
Гол : Фаворов, 62
- Напомним, 3 декабря в стартовом матче 17-го тура чемпионата Украины "Шахтер" разгромил "Львов" со счетом 6:1.
- 4 декабря "Динамо" победило в Луцке "Верес" .
- Также в субботу "Ворскла" в меньшинстве сыграла вничью с "Рухом" во Львове.
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