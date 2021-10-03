"Заря" победила "Десну" в УПЛ, результаты других матчей 10-го тура

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Запорожье Сергей Булеца мог выводить "Зарю" вперед еще на 7-й минуте, но не реализовал пенальти. Он исправился на 19-й минуте, когда наконец открыл счет с игры. На 70-й минуте Артем Громов увеличил преимущество Виктора Скрипника.

"Заря" победила "Десну" 2:0, набрала 20 очков и вышла на четвертое место. "Десна" с 16 пунктами - седьмая.

Чемпионат Украины

10-й тур

3 октября

"Заря" - "Десна" 2:0

Голы: Булеца, 19 Громов, 70

На 7-й минуте Булеца не реализовал пенальти

"Металлист 1925" - "Минай" 1:0

Гол: Габелок, 72 (пен.)

"Верес" - "Александрия" 0:0

2 октября

"Колос" - "Черноморец" 2:1

Голы: Лысенко, 15 Реннан, 58 - Смирный, 29

"Львов" - "Днепр-1" 0:1

Гол: Довбик, 2

"Ворскла" - "Ингулец" 3:0

Голы: Рангель, 66, Оливье Тиль, 77, 84

1 октября

"Мариуполь" - "Рух" 0:2

Голы: Таллес, 25 Климчук, 37

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