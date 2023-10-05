"Заря" победила "Брейдаблик" в Лиге конференций
В четверг, 5 октября, "Заря" в Рейкьявике сыграла с исландским "Брейдабликом" во 2-м туре группового раунда Лиги конференций
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Рейкьявике победный гол за "Зарю" на 35-й минуте забил Игорь Горбач.
Луганчане победили чемпионов Исландии со счетом 1:0, набрали 4 очка и вышли на второе место в турнирной таблице. У "Брейдаблика" нет ни одного пункта и он идет четвертым.
Лидирует с 4 баллами бельгийский "Гент", который во 2-м туре обыграл дома израильский "Маккаби" и опередил украинцев благодаря дополнительным показателям. Клуб из Тель-Авива с 3 очками идет третьим.
Следующую встречу в Лиге конференций "Заря" проведет 26 октября в гостях против "Маккаби".
Лига Конференций
2-й тур
Группа B
5 сентября
"Брейдаблик" (Исландия) – "Заря" (Украина) 0:1
Гол: Горбач, 35
"Брейдаблик": А. Эйнарссон, Гюннлейгссон, Муминович, Маргейрссон, Лудвикссон, В. Эйнарссон, Сигурдарсон (Сигурйоунссон, 77), Эйольфссон, Сванторссон, Стейндорссон, Ольсен
"Заря": Турбаевский, Джордан, Снурницын, Яцик, Кирюханцев, Антюх (Данченко, 76), Мышнев (Мичин, 82), Вантух, Нагнойный, Герреро, Горбач
Предупреждения: Мышнев, 65, Снурницын, 66, Вантух, 89
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