"Заря" победила "Брейдаблик" в Лиге конференций

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Рейкьявике победный гол за "Зарю" на 35-й минуте забил Игорь Горбач.

Луганчане победили чемпионов Исландии со счетом 1:0, набрали 4 очка и вышли на второе место в турнирной таблице. У "Брейдаблика" нет ни одного пункта и он идет четвертым.

Лидирует с 4 баллами бельгийский "Гент", который во 2-м туре обыграл дома израильский "Маккаби" и опередил украинцев благодаря дополнительным показателям. Клуб из Тель-Авива с 3 очками идет третьим.

Следующую встречу в Лиге конференций "Заря" проведет 26 октября в гостях против "Маккаби".

Лига Конференций

2-й тур

Группа B

5 сентября

"Брейдаблик" (Исландия) – "Заря" (Украина) 0:1

Гол: Горбач, 35

"Брейдаблик": А. Эйнарссон, Гюннлейгссон, Муминович, Маргейрссон, Лудвикссон, В. Эйнарссон, Сигурдарсон (Сигурйоунссон, 77), Эйольфссон, Сванторссон, Стейндорссон, Ольсен

"Заря": Турбаевский, Джордан, Снурницын, Яцик, Кирюханцев, Антюх (Данченко, 76), Мышнев (Мичин, 82), Вантух, Нагнойный, Герреро, Горбач

Предупреждения: Мышнев, 65, Снурницын, 66, Вантух, 89