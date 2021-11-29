"Заря" победила "Александрию" в заключительном матче 16-го тура УПЛ

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Единственный мяч был забит на 16-й минуте матча. Защитник "Зари" Максим Имереков поразил ворота "Александрии".



После 16 матчей лидерами турнирной таблицы УПЛ продолжают быть "Динамо" и "Шахтер". У команд по 41 набранному баллу. Киевляне выше по разнице забитых-пропущенных голов.



"Заря" после победы над "Александрией" обогнала "Ворсклу", у которой 31 очко, и поднялась на четвертую позицию. Луганчане отстают от СК "Днепр-1" на 2 балла, у луганчан 32 пункта.



На последней позиции разместился "Мариуполь". В активе азовцев всего 7 очков. Предпоследний - "Минай", 10 набранных баллов. Закарпатский клуб делит это место с "Ингульцом", у которого один матч в запасе.



Чемпионат Украины по футболу



16-й тур



29 ноября



"Александрия" - "Заря" 0:1



Гол: Имереков, 16

26 ноября в первом матче 16-го тура чемпионата Украины по футболу "Львов" минимально победил "Мариуполь".

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