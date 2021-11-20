"Заря" неожиданно проиграла "Львову" в УПЛ

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Львов" уже на 1-й минуте матча вывел вперед Шина. Во второй раз команда Виктора Скрипника пропустила через полчаса, когда в свои ворота забил Ловро Цвек.

На 64-й минуте "Заря" усилиями Максима Лунева сократила отставание в счете, но спастись от поражения не смогла.

"Заря" проиграла "Львову" 1:2 и с 29 очками осталась на третьей позиции. "Львов" с 13 пунктами - 11-й.

Чемпионат Украины

15-й тур



20 ноября

"Львов" - "Заря" 2:1

Голы : Шина, 1, Цвек, 31 (авт.) - Лунев, 64

Напомним, 19 ноября киевское "Динамо" разгромно победило одесский "Черноморец" в первом матче 15-го тура УПЛ.

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