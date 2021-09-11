"Заря" не смогла переиграть "Рух" в чемпионате Украины
В 7-м туре чемпионата Украины по футболу "Рух" и "Заря" сыграли вничью во Львове
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Рух" на 37-й минуте вывел вперед Андрей Борячук. "Заря" отыгралась на 74-й минуте усилиями Аллахьяра Сайядманеша.
Матч закончился вничью 1:1.
"Заря" набрала 11 очков и занимает шестое место. "Рух" с 8 пунктами - восьмой.
Чемпионат Украины
7-й тур
11 сентября
"Движение" - Заря "1:1
Голы: Борячук, 37 - Сайядманеш, 74
- Напомним, 10 сентября в стартовом матче 7-го тура УПЛ "Александрия" победила "Ингулец" .
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