Об этом сообщает официальный сайт "Зари" .

Ван Леувен заключил с "Зарей" контракт на три года и заменил в должности главного тренера Виктора Скрипника, возглавившего полтавскую "Ворсклу".

52-летний Патрик ван Леувен с 2006 по 2013 год работал в структуре "Шахтера", ради которого покинул пост координатора молодежных команд нидерландского "Фейеноорда". После 2013 года специалист был спортивным директором казахстанского "Кайрата", исполнительным директором израильского "Маккаби" из Тель-Авива, в котором в конце сезона 2019/20 исполнял обязанности главного тренера и получил титул обладателя суперкубка страны.

"Заря" по итогам прошлого сезона финишировала четвертой в чемпионате Украины и будет выступать в Лиге конференций.

10 июня Виктор Скрипник стал новым главным тренером полтавской "Ворсклы".

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