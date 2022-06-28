"Заря" нашла неожиданную замену Скрипнику в должности главного тренера
Новым главным тренером луганского футбольного клуба "Заря" стал нидерландец Патрик ван Леувен
Об этом сообщает официальный сайт "Зари" .
Ван Леувен заключил с "Зарей" контракт на три года и заменил в должности главного тренера Виктора Скрипника, возглавившего полтавскую "Ворсклу".
52-летний Патрик ван Леувен с 2006 по 2013 год работал в структуре "Шахтера", ради которого покинул пост координатора молодежных команд нидерландского "Фейеноорда". После 2013 года специалист был спортивным директором казахстанского "Кайрата", исполнительным директором израильского "Маккаби" из Тель-Авива, в котором в конце сезона 2019/20 исполнял обязанности главного тренера и получил титул обладателя суперкубка страны.
"Заря" по итогам прошлого сезона финишировала четвертой в чемпионате Украины и будет выступать в Лиге конференций.
- 10 июня Виктор Скрипник стал новым главным тренером полтавской "Ворсклы".
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