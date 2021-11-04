"Заря" на последних минутах вырвала победу над ЦСКА в Лиге конференций
В 4-м туре группового этапа Лиги конференций луганская "Заря" победила софийский ЦСКА
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Заря" вырвала победу на 87-й минуте. Иранский форвард Шахаб Захеди нанес безупречный удар в правый нижний угол ворот.
Уже в овертайме луганская команда удвоила свое преимущество. Аллахьяр Сайядманеш получил мяч от Шахаба и отправил мяч в сетку ворот. Это произошло на 96-й минуте матча.
После четырех матчей луганская "Заря" набрала 6 баллов и делит второе-третье место с итальянской "Ромой", но у "волков" один матч в запасе. "Бодо-Глимт" сенсационно возглавляет группу C с 7 баллами.
У болгарского ЦСКА – 1 набранный пункт и последнее место.
В 5-м туре "Заря" сыграет против "Ромы" в Риме. Матч состоится 25 ноября. Начало в 22:00.
Лига конференций
4-й тур
4 ноября
"Заря" (Украина) – ЦСКА (София, Болгария) 2:0
Голы: Шахаб, 87, Сайядманеш, 90+6
"Заря" : Мацапура, Фаворов, Вернидуб, Имереков, Снурницын (Жунинью, 71), Хомченовский, Цвек, Сайядманеш, Булеца (Алефиренко, 90+1), Лунев (Кристиан, 78), Шахаб.
- 21 октября в 3-м туре группового этапа Лиги конференций луганская "Заря" победила ЦСКА из Софии.
- В другом матче норвежский "Бодо-Глимт" сенсационно разгромил итальянскую "Рому".
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