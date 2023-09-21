"Заря" - "Гент": где и когда смотреть стартовый матч украинцев в Лиге конференций

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Букмекеры считают, что у "Зари" нет шансов в матче против "Гента". На выигрыш украинцев дают коэффициент 8,10. Выигрыш бельгийцев оценивают в 1,48. Ничью – 4,95.

Начало матча "Заря" - "Гента" запланировано на 22:00 четверга, 21 сентября. Украинцы могут посмотреть матч Лиги конференций на Megogo.

Кроме "Зари" и "Гента" в группе сразятся исландский "Брейдаблик" и израильский "Маккаби Тель-Авив".

Лига конференций

1-й тур

21 сентября

"Заря" (Украина) - "Гент" (Бельгия)

Люблин, "Арена Люблин"

Начало – 22:00

Трансляция - Мегого