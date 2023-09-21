"Заря" - "Гент": где и когда смотреть стартовый матч украинцев в Лиге конференций
В четверг, 21 сентября, луганская "Заря" сыграет против бельгийского "Гента" в 1-м туре Лиги конференций
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Букмекеры считают, что у "Зари" нет шансов в матче против "Гента". На выигрыш украинцев дают коэффициент 8,10. Выигрыш бельгийцев оценивают в 1,48. Ничью – 4,95.
Начало матча "Заря" - "Гента" запланировано на 22:00 четверга, 21 сентября. Украинцы могут посмотреть матч Лиги конференций на Megogo.
Кроме "Зари" и "Гента" в группе сразятся исландский "Брейдаблик" и израильский "Маккаби Тель-Авив".
Лига конференций
1-й тур
21 сентября
"Заря" (Украина) - "Гент" (Бельгия)
Люблин, "Арена Люблин"
Начало – 22:00
Трансляция - Мегого
- 1 сентября английский "Сандерленд" объявил о трансфере форварда луганской "Зари" Назария Русина.
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