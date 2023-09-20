"Заря" - "Гент": букмекеры обесценили шансы украинцев в стартовом матче Лиги конференций

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Букмекеры считают, что у "Зари" нет шансов в матче против "Гента". На выигрыш украинцев дают коэффициент 8,10. Выигрыш бельгийцев оценивают в 1,48. Ничью – 4,95.

Начало матча "Заря" - "Гент" запланировано на 22:00 четверга, 21 сентября. Украинцы могут посмотреть матч Лиги конференций на Megogo.

Кроме "Зари" и "Гента" в группе сразятся исландский "Брейдаблик" и израильский "Маккаби Тель-Авив".