"Заря" - "Брейдаблик": где и когда смотреть матч второго тура Лиги конференций

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

Букмекеры считают, что у "Зари" есть немного лучшие шансы на победу. На выигрыш украинцев дают коэффициент 2,31. Выигрыш команды из Исландии оценивается в 3,00. Ничью – 3,80.

"Заря" сейчас разделяет второе место в группе, имея одно очко. Его украинцы разделяют с бельгийским "Гентом".

Отметим, что это первый матч, который команды проводят между собой.

Начало матча "Заря" - "Брейдаблик" запланировано на 19:45 четверга, 5 октября. Украинцы могут посмотреть матч Лиги конференций на Megogo.

Лига конференций. Группа B

2 тур

5 сентября

"Брейдаблик" (Исландия) – "Заря" (Украина)

Коупаогур. Стадион "Коупавогсвёллур"

Трансляция MEGOGO.