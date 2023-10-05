"Заря" - "Брейдаблик": где и когда смотреть матч второго тура Лиги конференций
В четверг, 5 октября, луганская "Заря" сыграет против исландского "Брейдаблика" во 2-м туре Лиги конференций
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Букмекеры считают, что у "Зари" есть немного лучшие шансы на победу. На выигрыш украинцев дают коэффициент 2,31. Выигрыш команды из Исландии оценивается в 3,00. Ничью – 3,80.
"Заря" сейчас разделяет второе место в группе, имея одно очко. Его украинцы разделяют с бельгийским "Гентом".
Отметим, что это первый матч, который команды проводят между собой.
Начало матча "Заря" - "Брейдаблик" запланировано на 19:45 четверга, 5 октября. Украинцы могут посмотреть матч Лиги конференций на Megogo.
Лига конференций. Группа B
2 тур
5 сентября
"Брейдаблик" (Исландия) – "Заря" (Украина)
Коупаогур. Стадион "Коупавогсвёллур"
Трансляция MEGOGO.
- В 1-м туре группового раунда Лиги конференций "Заря" в Люблине сыграла с бельгийским "Гентом" вничью 1:1. "Брейдаблик" минимально проиграл израильскому "Маккаби Тель-Авив" 2:3.
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