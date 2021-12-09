"Заря" - "Бодо-Глимт": букмекеры унизили шансы украинцев в последнем туре Лиги конференций

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Букмекеры не верят, что "Заря" сможет победить "Бодо-Глимт". Коэффициент победы украинцев 4,92. Ничья оценивается в 4,10. Выигрыш норвежцев – 1,69.



После 5 матчей луганская "Заря" набрала 6 баллов и занимает третье место. Украинцы упустили шансы на плей-офф Лиги конференций. Вторая позиция у итальянской "Ромы", у "волков" 10 набранных пунктов. "Бодо-глимт" сенсационно возглавляет группу C с 11 очками.



У болгарского ЦСКА – 1 набранный пункт и последнее место.



В 6-м туре "Заря" сыграет против "Бодо-Глимта" в Запорожье. Матч состоится 9 декабря. Прямая трансляция – на Megogo.



Лига конференций



6-й тур



9 декабря



"Заря" (Украина) - "Бодо-Глимт" (Норвегия)



Запорожье, стадион "Славутич Арена"



Начало в 19:45



Прямая трансляция на Megogo