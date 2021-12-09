"Заря" - "Бодо-Глимт": букмекеры унизили шансы украинцев в последнем туре Лиги конференций
Сегодня, 9 декабря, луганская "Заря" сыграет против норвежского "Бодо-Глимта" в 6-м туре группового раунда Лиги конференций
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Букмекеры не верят, что "Заря" сможет победить "Бодо-Глимт". Коэффициент победы украинцев 4,92. Ничья оценивается в 4,10. Выигрыш норвежцев – 1,69.
После 5 матчей луганская "Заря" набрала 6 баллов и занимает третье место. Украинцы упустили шансы на плей-офф Лиги конференций. Вторая позиция у итальянской "Ромы", у "волков" 10 набранных пунктов. "Бодо-глимт" сенсационно возглавляет группу C с 11 очками.
У болгарского ЦСКА – 1 набранный пункт и последнее место.
В 6-м туре "Заря" сыграет против "Бодо-Глимта" в Запорожье. Матч состоится 9 декабря. Прямая трансляция – на Megogo.
Лига конференций
6-й тур
9 декабря
"Заря" (Украина) - "Бодо-Глимт" (Норвегия)
Запорожье, стадион "Славутич Арена"
Начало в 19:45
Прямая трансляция на Megogo
- 25 ноября в 5-м туре группового этапа Лиги конференций луганская "Заря" разгромно уступила итальянской "Роме".
- После этого стало известно, что фаната "Зари", у которого был баннер с надписью "Луганск – это Украина", не впустили на стадион в Риме на матч против "Ромы".
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