"Заря" арендовала футболиста, покинувшего чемпионат Украины ради России
Правый защитник Олег Данченко стал новым футболистом луганской "Зари"
Об этом сообщает официальный сайт "Зари".
"Заря" арендовала Данченко на ближайшие 1,5 года. Финансовые условия трансфера правого защитника не сообщаются.
В нынешнем сезоне 27-летний Олег Данченко ни разу не сыграл за АЭК и только один раз попал в заявку команды.
Олег Данченко является воспитанником запорожского "Металлурга". Также он играл за хмельницкое "Динамо", "Черноморец" и донецкий "Шахтер". С 2017 по 2021 год играл в чемпионате России за "Анжи", "Енисей", "Рубин" и "Уфу".
- 12 января стало известно, что полузащитник луганской "Зари" Владислав Кочергин не перейдет в немецкую "Арминию" зимой.
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