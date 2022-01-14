"Заря" арендовала футболиста, покинувшего чемпионат Украины ради России

Об этом сообщает официальный сайт "Зари".



"Заря" арендовала Данченко на ближайшие 1,5 года. Финансовые условия трансфера правого защитника не сообщаются.



В нынешнем сезоне 27-летний Олег Данченко ни разу не сыграл за АЭК и только один раз попал в заявку команды.



Олег Данченко является воспитанником запорожского "Металлурга". Также он играл за хмельницкое "Динамо", "Черноморец" и донецкий "Шахтер". С 2017 по 2021 год играл в чемпионате России за "Анжи", "Енисей", "Рубин" и "Уфу".

12 января стало известно, что полузащитник луганской "Зари" Владислав Кочергин не перейдет в немецкую "Арминию" зимой.

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