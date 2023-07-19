Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Экономика Зарплаты в горно-металлургическом комплексе вернулись на довоенный уровень, - gmk.center

Зарплаты в горно-металлургическом комплексе вернулись на довоенный уровень, - gmk.center

19 июля, 2023 среда
19:30
Экономика Ferrexpo

Оплата труда в горно-металлургическом комплексе уже догнала довоенный уровень и превышает средние показатели по Украине, но предприятия сталкиваются с острой проблемой нехватки кадров

Украинский горно-металлургический комплекс – экспортноориентированная отрасль украинской экономики, которая больше всего пострадала от широкомасштабной военной агрессии РФ. Временная оккупация территорий, физическое уничтожение или разрушение производственных активов, блокирование морской торговли, мобилизационные меры, ограничение энергоснабжения, водоснабжение негативно повлияли на показатели деятельности отрасли. GMK center рассмотрел, как повлияли все эти факторы на заработную плату работников.

Предприятия были вынуждены применять комплекс стабилизационных мер, среди которых перевод части работников в простое или на другую работу, приостановление трудовых отношений, переобучение работников новым или смежным профессиям и т.п. "Такие меры так или иначе касаются подавляющего большинства работников. При этом зарплата выплачивается своевременно. Пострадавшим от обстрелов работникам предоставляется адресная поддержка на восстановление жилья и лечения, оказывается помощь мобилизованным работникам, раненым в результате военных действий и семьям погибших", – рассказывает Сергей Беленький, глава Федерации металлургов Украины (ФМУ).

По словам Сергея Беленького, за январь 2022 (перед началом широкомасштабной агрессии России) средняя зарплата на предприятиях ФМУ составила 22,14 тыс. грн. За май 2023 этот показатель был на уровне 22,13 тыс. грн. То есть, номинальные зарплаты фактически уже догнали довоенный уровень.

Таким образом зарплаты в ГМК Украины существенно превышают средний показатель в Украине и, в частности, в промышленности. Согласно данным официальной статистики, за 2022 год средняя зарплата в Украине составляла 14,85 тыс. грн., в промышленности – 15,2 тыс грн.

Метинвест

Как отмечают в группе "Метинвест", несмотря на логистические проблемы, вызванные войной и блокирование портов агрессором, что привело к снижению объемов производства, компании удалось удержать среднюю зарплату на уровне 22 тыс. грн.

С 1 июня "Метинвест" ввел дополнительную премию для работников своих производственных и ремонтных активов, которая может достигать 25% и более оклада, в зависимости от уровня выполнения коллективом установленных задач.

Ferrexpo

В прошлом году компания сохраняла среднюю зарплату, и только в конце 2022-го перевела часть работников на простой из 2/3 оклада. Средняя зарплата Ferrexpo по итогам 2022 года составила 21,4 тыс. грн, что на 41% превышает среднюю зарплату в промышленности Украины (15,2 тыс. грн).

"В январе 2023 года с целью сохранения финансовой устойчивости работников каждый из них получил годовое поощрение по результатам работы в 2022 году", – рассказывает Анна Адом, директор по управлению персоналом и быту Ferrexpo.

Также в первом полугодии компания провела оценку персонала и изменила размер рекомендуемой доли персонала по видам оценки, что предусматривало установку надбавки за результаты работы. Следовательно, в 2022 году прибавку получили на 30% больше работников по сравнению с предыдущим годом.

На базе Центра технической экспертизы проводится обучение дополнительным и смежным профессиям. А в декабре 2022 года Ferrexpo открыла квалификационный центр для оценки знаний и компетентностей в соответствии с требованиями профессионального стандарта и присвоения профессиональной квалификации, что дает больше гибкости при внутреннем перемещении работников на открытые должности.

Интерпайп

Компания "Интерпайп" с 1 марта 2023 повысила зарплаты для всех категорий работников в среднем на 15%. Повышение коснется рабочего персонала заводов в Днепре, Никополе и Новомосковске. Кроме того, компания повысила оклады линейных руководителей на производстве, а также инженеров, специалистов и руководителей украинского офиса компании.

"Мы живем и работаем в условиях полномасштабной войны. С таким трудом в логистике и обеспечении производства компания столкнулась впервые. Однако "Интерпайп" приложил максимум усилий, чтобы перестроить работу. Нам удалось уберечь позиции на экспортных рынках, мы продолжаем работать сейчас. Для поддержки работников и их семей компания приняла решение повысить заработную плату с 1 марта, несмотря на войну. Продолжаем держать экономический фронт", - говорит Андрей Коротков, гендиректор "Интерпайпа".

Нехватка кадров

С учетом временно оккупированных и прифронтовых территорий количество работников на предприятиях ФМУ уменьшилось с начала войны на 41%, с более чем 126 тыс. человек до 75 тыс. человек. Если считать только предприятиями, которые продолжают работать, то сокращение численности составило около 20%, значительная часть из которых – это работники, мобилизованные в ВСУ.

Несмотря на войну, на предприятиях ГМК даже ощущается нехватка кадров из-за мобилизации в ряды ВСУ и терробороны части сотрудников, выезд за границу и другие причины. В таких случаях компании пытаются закрыть вакансии с помощью внутренних перемещений и переквалификации персонала или внешним поиском работников.

"Проблема нехватки кадров есть и достаточно острая. Во-первых, мобилизация. Ее необходимость понятна, но работников отрасли, которые сейчас защищают страну от агрессора, крайне сложно заменить. Особенно когда речь идет о высококвалифицированных специалистах. Во-вторых, работники, ставшие внутренне перемещенными лицами и вместе с семьями релоцировались в более безопасные регионы Украины, и это проблема комплектации штата предприятий, которые находятся относительно недалеко от районов, где ведутся активные боевые действия. ", – резюмирует Сергей Беленький.

Читайте также:
18 июля, 2023 вторник
На Бахмутском направлении изменилась конфигурация российских войск, однако качество осталось прежним, - майор Кудряшов
Автор Виктор Андрусив
18 июля, 2023 вторник
Будет ли Путин топить турецкие корабли
Саакашвілі
18 июля, 2023 вторник
"Путин планировал вторжение в Украину с 2004 года": Саакашвили передал письмо The Times из заключения в Грузии
Киев
+24°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.65
    Покупка 36.65
    Продажа 37.35
  • EUR
    Покупка 40.98
    Продажа 41.92
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
19 июля
19:38
Россия распространяет фейк о перепродаже украинского оружия на черном рынке
19:32
Эксклюзив
Нардеп Чернев назвал причину, по которой Германия не дает Украине ракеты Taurus
19:06
В Херсонской области россияне переоборудовали дом культуры в военный госпиталь, - Генштаб
19:00
Обзор
Победные новости 511 дня войны: в Крыму раздались взрывы, а ВСУ на юге отбили 1 км территории
18:36
Усик стал футболистом новичка УПЛ "Полесье"
18:25
РФ пригрозила считать военными целями суда, направляющиеся в порты Украины
18:20
Диалоги о развитии будущего Украины: в Ровенской области состоялся День Идей
18:11
Пригожин в Беларуси призвал вагнеровцев "дождаться момента, чтобы проявить себя по полной"
18:07
F-16
Резников: Думаю, первые учения украинских пилотов на F-16 начнутся в августе
18:03
"Шахтер" объявил о трансфере бразильца за 1 млн евро
18:01
OPINION
Гопник - он и в Африке гопник
17:43
Сергей Наев
Более 40 км противотанкового рва, более 30 тыс. минных ловушек: Наев рассказал об усилении обороны Черниговщины
17:42
"Человек-паук" Том Холланд заявил, что Ломаченко является его любимым боксером
17:34
Украина немедленно нуждается в усилении возможностей для воздушной войны, - Киевский форум безопасности
17:26
Эксклюзив
В ближайшее время оккупанты выйдут из Бахмута и сдадутся, - боец батальона "Свобода" Иваночко
17:23
"Не могли нарушить санкции": Дублин расследует наличие ирландских деталей в российских "шахедах"
17:20
Часть Украины 20 июля ожидает приятная прохлада: прогноз погоды от Натальи Диденко
17:16
Мошенники проводят стримы со сбором денег от имени Зеленского
17:02
САУ 2С22 "Богдана"
"Должны иметь собственное оружие": Резников рассказал о перспективах украинской САУ "Богдана" с калибром стандарта НАТО
16:56
В Одесской области к 15 годам тюрьмы приговорили предателя, который передавал российским спецслужбам данные о ВСУ
16:54
Обновлено
Администратор USAID Пауэр посетила Бучу и ознакомилась с результатами Восстановления
16:48
Иван Баканов
Экс-глава СБУ Баканов получил свидетельство адвоката в Полтавской области
16:38
Обновлено
Кулеба призвал МУС арестовать главу Красного Креста Беларуси, признавшегося в депортации украинских детей
16:33
Обновлено
Путин примет участие в саммите БРИКС онлайн. В ЮАР поедет Лавров
16:32
Эксклюзив
Уменьшить производство ракет в РФ можно разве что уничтожив предприятия по их производству, - главред Defense Express Катков
16:29
НАПК проверяет образ жизни военкомов всех уровней
16:25
ГУР предупредил о подготовке Россией новых провокаций на ЗАЭС
16:23
Россия обстреляла садовое общество в Херсонской области: пострадала женщина
16:17
Анонс
"Бизнес с Андреем Яницким": как уйти с работы и создать собственный бизнес
16:11
Эксклюзив
ВСУ преобладают врага в контрбатарейной борьбе, – майор запаса НГУ Гетман
16:09
Ученые обнаружили уникальные формы средневековой литературы в рукописи XV века
16:08
Ученые нашли альтернативу фтору в зубной пасте
16:06
OPINION
Эпатаж как управленческий метод
15:49
Эксклюзив
За прошлый сезон аграрный экспорт принес в экономику Украины $20 млрд, – и.о. исполнительного директора Украинской зерновой ассоциации Иващенко
15:45
"РФ будет атаковать и следующей зимой": Минэнерго ведет переговоры по расширению возможностей импорта электроэнергии
15:40
Эксклюзив
Удар по Крымскому мосту свидетельствует о создании Украиной ударной системы с дистанционным управлением, - эксперт Defense Express Заблоцкий
15:35
Президент Бразилии заявил, что мир устал от войны России в Украине
15:30
Анналена Бербок
Ракеты Путина бьют и по самым бедным людям мира: глава МИД Германии отреагировал на ночную атаку РФ по Одесчине
15:02
Эксклюзив
На Лимано-Купянском направлении ВСУ выровняли ситуацию, но интенсивность боевых действий самая высокая, - глава Северодонецкого РВА
14:56
Обновлено
Ночная атака на Украину: есть разрушения в Одесской, Житомирской, Херсонской и Николаевской областях, пострадали по меньшей мере 13 человек
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV