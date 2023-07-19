Украинский горно-металлургический комплекс – экспортноориентированная отрасль украинской экономики, которая больше всего пострадала от широкомасштабной военной агрессии РФ. Временная оккупация территорий, физическое уничтожение или разрушение производственных активов, блокирование морской торговли, мобилизационные меры, ограничение энергоснабжения, водоснабжение негативно повлияли на показатели деятельности отрасли. GMK center рассмотрел, как повлияли все эти факторы на заработную плату работников.

Предприятия были вынуждены применять комплекс стабилизационных мер, среди которых перевод части работников в простое или на другую работу, приостановление трудовых отношений, переобучение работников новым или смежным профессиям и т.п. "Такие меры так или иначе касаются подавляющего большинства работников. При этом зарплата выплачивается своевременно. Пострадавшим от обстрелов работникам предоставляется адресная поддержка на восстановление жилья и лечения, оказывается помощь мобилизованным работникам, раненым в результате военных действий и семьям погибших", – рассказывает Сергей Беленький, глава Федерации металлургов Украины (ФМУ).

По словам Сергея Беленького, за январь 2022 (перед началом широкомасштабной агрессии России) средняя зарплата на предприятиях ФМУ составила 22,14 тыс. грн. За май 2023 этот показатель был на уровне 22,13 тыс. грн. То есть, номинальные зарплаты фактически уже догнали довоенный уровень.

Таким образом зарплаты в ГМК Украины существенно превышают средний показатель в Украине и, в частности, в промышленности. Согласно данным официальной статистики, за 2022 год средняя зарплата в Украине составляла 14,85 тыс. грн., в промышленности – 15,2 тыс грн.

Метинвест

Как отмечают в группе "Метинвест", несмотря на логистические проблемы, вызванные войной и блокирование портов агрессором, что привело к снижению объемов производства, компании удалось удержать среднюю зарплату на уровне 22 тыс. грн.

С 1 июня "Метинвест" ввел дополнительную премию для работников своих производственных и ремонтных активов, которая может достигать 25% и более оклада, в зависимости от уровня выполнения коллективом установленных задач.

Ferrexpo

В прошлом году компания сохраняла среднюю зарплату, и только в конце 2022-го перевела часть работников на простой из 2/3 оклада. Средняя зарплата Ferrexpo по итогам 2022 года составила 21,4 тыс. грн, что на 41% превышает среднюю зарплату в промышленности Украины (15,2 тыс. грн).

"В январе 2023 года с целью сохранения финансовой устойчивости работников каждый из них получил годовое поощрение по результатам работы в 2022 году", – рассказывает Анна Адом, директор по управлению персоналом и быту Ferrexpo.

Также в первом полугодии компания провела оценку персонала и изменила размер рекомендуемой доли персонала по видам оценки, что предусматривало установку надбавки за результаты работы. Следовательно, в 2022 году прибавку получили на 30% больше работников по сравнению с предыдущим годом.

На базе Центра технической экспертизы проводится обучение дополнительным и смежным профессиям. А в декабре 2022 года Ferrexpo открыла квалификационный центр для оценки знаний и компетентностей в соответствии с требованиями профессионального стандарта и присвоения профессиональной квалификации, что дает больше гибкости при внутреннем перемещении работников на открытые должности.

Интерпайп

Компания "Интерпайп" с 1 марта 2023 повысила зарплаты для всех категорий работников в среднем на 15%. Повышение коснется рабочего персонала заводов в Днепре, Никополе и Новомосковске. Кроме того, компания повысила оклады линейных руководителей на производстве, а также инженеров, специалистов и руководителей украинского офиса компании.

"Мы живем и работаем в условиях полномасштабной войны. С таким трудом в логистике и обеспечении производства компания столкнулась впервые. Однако "Интерпайп" приложил максимум усилий, чтобы перестроить работу. Нам удалось уберечь позиции на экспортных рынках, мы продолжаем работать сейчас. Для поддержки работников и их семей компания приняла решение повысить заработную плату с 1 марта, несмотря на войну. Продолжаем держать экономический фронт", - говорит Андрей Коротков, гендиректор "Интерпайпа".

Нехватка кадров

С учетом временно оккупированных и прифронтовых территорий количество работников на предприятиях ФМУ уменьшилось с начала войны на 41%, с более чем 126 тыс. человек до 75 тыс. человек. Если считать только предприятиями, которые продолжают работать, то сокращение численности составило около 20%, значительная часть из которых – это работники, мобилизованные в ВСУ.

Несмотря на войну, на предприятиях ГМК даже ощущается нехватка кадров из-за мобилизации в ряды ВСУ и терробороны части сотрудников, выезд за границу и другие причины. В таких случаях компании пытаются закрыть вакансии с помощью внутренних перемещений и переквалификации персонала или внешним поиском работников.

"Проблема нехватки кадров есть и достаточно острая. Во-первых, мобилизация. Ее необходимость понятна, но работников отрасли, которые сейчас защищают страну от агрессора, крайне сложно заменить. Особенно когда речь идет о высококвалифицированных специалистах. Во-вторых, работники, ставшие внутренне перемещенными лицами и вместе с семьями релоцировались в более безопасные регионы Украины, и это проблема комплектации штата предприятий, которые находятся относительно недалеко от районов, где ведутся активные боевые действия. ", – резюмирует Сергей Беленький.