Зарплаты учителей могут составить 40 тыс. грн, но количество часов удвоиться
Планируется повышение зарплат украинским учителям до 40 тысяч гривен. Это будет зависеть от квалификации и достижений, а не от количества отработанных лет
Об этом информирует Osvitoria .
МОН сообщало, что средняя зарплата молодого учителя состоит из оклада в размере 5700 гривен и дополнительных надбавок около 1900 гривен, что составляет 7600 гривен. Для сравнения, средняя зарплата в Украине составляет 13400 гривен, что почти в два раза больше.
Сергей Колебошин, член Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций, рассказал, что в настоящее время продолжаются обсуждения размера зарплаты учителей. Оптимальной суммой считается 40 тысяч гривен.
"Эту сумму я не придумал, не взял с потолка. За ней – подсчеты. Но это не популистское легкое решение, ведь за ним последуют и болезненные, сложные последствия: сертификация учителей, сокращение сети школ, "порог" входа в профессию – повышение требований к кандидатам на должность учителя, ограничению пребывания директоров школ в должности", - подчеркнул Колебошин.
Однако нововведения возможны только после окончания войны.
Кроме того, до 1 сентября 2024 г. органы самоуправления должны утвердить планы формирования сети школ, а учредители лицеев до 1 сентября 2027 г. должны обеспечить их необходимым оборудованием и персоналом. Реорганизация школы в сельской местности возможна только после общественного обсуждения, что усложняет процесс перемен.
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