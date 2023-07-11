Об этом информирует Osvitoria .

МОН сообщало, что средняя зарплата молодого учителя состоит из оклада в размере 5700 гривен и дополнительных надбавок около 1900 гривен, что составляет 7600 гривен. Для сравнения, средняя зарплата в Украине составляет 13400 гривен, что почти в два раза больше.

Сергей Колебошин, член Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций, рассказал, что в настоящее время продолжаются обсуждения размера зарплаты учителей. Оптимальной суммой считается 40 тысяч гривен.

"Эту сумму я не придумал, не взял с потолка. За ней – подсчеты. Но это не популистское легкое решение, ведь за ним последуют и болезненные, сложные последствия: сертификация учителей, сокращение сети школ, "порог" входа в профессию – повышение требований к кандидатам на должность учителя, ограничению пребывания директоров школ в должности", - подчеркнул Колебошин.

Однако нововведения возможны только после окончания войны.

Кроме того, до 1 сентября 2024 г. органы самоуправления должны утвердить планы формирования сети школ, а учредители лицеев до 1 сентября 2027 г. должны обеспечить их необходимым оборудованием и персоналом. Реорганизация школы в сельской местности возможна только после общественного обсуждения, что усложняет процесс перемен.