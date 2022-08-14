English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Зарплата в рублях: в Херсоне оккупанты требуют от медиков согласие перевести их на российскую валюту

Зарплата в рублях: в Херсоне оккупанты требуют от медиков согласие перевести их на российскую валюту

14 августа, 2022 воскресенье
18:17
война с Россией

Во временно оккупированном Херсоне представители оккупационной администрации выдвигают требования сотрудникам скорой помощи по написанию заявлений о согласии работать под эгидой "новой власти"

Об этом сообщили в telegram-канале Главного управления разведки МО Украины.

"Это также предполагает согласие получать заработную плату в российских рублях. В случае отказа сотрудникам предоставляется временное разрешение на работу с предупреждением о возможном увольнении в любой момент", - говорится в сообщении.

Кроме этого, сообщается, что оккупанты пытаются возобновить обучение в Херсонской морской академии: объявлено о начале набора курсантов на 2022-2023 учебный год. На зданиях академии вывешен флаг зеленого цвета с пометкой "Z".

Также разведка сообщает о продлении мер по сбору паспортных данных граждан. В настоящее время требование о заполнении анкет выдвинуто всем работникам коммунальных предприятий и пенсионерам, получающим так называемую "гуманитарную помощь".

"Данные собираются также у тех, кто обращается к оккупационным властям по любым вопросам - регистрация новорожденных, оказание медицинской помощи и т.д. Также всем, кто приобрел стартовые пакеты мобильных операторов РФ, поступают смс-сообщения с предложением предоставить паспортные данные в обмен на 5 ГБ Интернета", - говорится в сообщении.

Читайте также: В обмен на продовольствие собирают у пенсионеров информацию о мужчинах: ЦПИ рассказал, чем занимаются россияне на оккупированных территориях

На территории Херсонского приемника-распределителя для детей УМВД на сегодняшний день проживают сотрудники ФСБ РФ (ориентировочно 50 человек). Также есть информация, что в подвальных помещениях проводятся допросы похищенных украинцев с применением пыток.

  • 1 августа российские оккупанты захватили помещение Херсонского государственного аграрно-экономического университета, в том числе корпуса, общежития и материально-техническую базу.
  • По состоянию на 8 августа депутат облсовета Хлань сообщил , что россияне не могут организовать учебный процесс в школах Херсона, никто не хочет идти на сотрудничество.
  • 14 августа россияне ворвались в дом ректора Херсонского аграрно-экономического университета.

 

Херсон
оккупированные территории
ГУР
Читайте также:
12 августа, 2022 пятница
В России заявили, что возвращение ЗАЭС под контроль Украины невозможно
Бої ЗСУ і РФ
14 августа, 2022 воскресенье
Утренняя сводка Генштаба: на Краматорском направлении в районе Серебрянки враг обратился в бегство после огневого поражения от ЗСУ
ЗСУ
13 августа, 2022 суббота
Они смогли сделать то, что нам казалось невозможным: Пентагон оценил действия ВСУ в войне с Россией на 12 по 10-балльной шкале
Киев
+25°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 38.88
    Покупка 38.88
    Продажа 39.78
  • EUR
    Покупка 39.63
    Продажа 40.81
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, воскресенье
14 августа
19:00
Эксклюзив
Герои Украины. Вывел из окружения более трехсот воинов своего батальона: комбат 24-й ОМБР Сергей Мазорчук (Ирис)
18:50
Обновлено
В Ереване произошел взрыв в торговом центре. Есть пострадавшие
18:33
Умер "израильский поп-король" Цвик Пик: автор музыки для победительницы Евровидения-1998 Dana International и тесть Тарантино
18:28
Эксклюзив
Перелом в войне уже наступил: теперь ВСУ определяют что, где и как уничтожать, – военный эксперт Киричевский
18:17
Эксклюзив
На Херсонщине состояние гуматастрофы, - заместитель главы облсовета Соболевский
18:17
Интервью
Правительство Британии очень медленно внедряло санкции, но сейчас должно конфисковать активы, чтобы все эти дворцы можно было продать, а полученные средства отправить на восстановление Украины, – британский парламентарий Браянт
18:04
Эксклюзив
Непроездные мосты оккупанты используют для эвакуации командного состава РФ, - руководитель пресс-центра ОК "Юг" Гуменюк
17:54
Обновлено
Россияне обстреляли Энергодар: погиб мастер цеха по АЭС, два человека ранены
17:42
Комитет Совета по нацбезопасности поддержал продолжение военного положения и мобилизации, - нардеп
17:38
В Житомирской области гражданки РФ фотографировали военные объекты
17:29
ЕС и еще 42 страны призвали РФ немедленно вывести войска из ЗАЭС и всей Украины
17:21
Арсений Яценюк
После отставки с должности премьера я все время проживаю в Украине, - Яценюк
16:59
В Египте во время мессы произошел пожар в христианской церкви: погиб 41 человек, еще 45 пострадали
16:54
Конгресc США
На Тайвань отправилась новая делегация Конгресса США
16:48
Писатель Рушди пришел в себя и может говорить
16:34
Латвия
В Латвии готовят проект закона по ограничению использования русского языка
16:24
Центр при СНБО обнародовал подборку ботов для борьбы с оккупантами
16:21
Эксклюзив
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко со своим министром обороны Виктором Хрениным
В Беларуси неформально вербуют на войну против Украины, - белорусский журналист Свердлов
16:13
Эксклюзив
Специалисты считают, что на ЗАЭС возможен сценарий Фукусимы, – сотрудница Института проблем безопасности АЭС НАН
16:05
Обновлено
Россия из ствольной артиллерии ударила по Никополю и из РСЗО по Марганцу
15:52
Эксклюзив
Внедорожники, которые нужны для вывоза раненых с поля боя, простаивают в гаражах Днепра, - волонтер Корчинская
15:50
Усик отобрал у Фьюри звание лучшего тяжеловеса мира
15:50
"Хотят понять, что именно пошло не так": независимые эксперты проверят скандальный отчет Amnesty International о ВСУ
15:46
Десять групповых ударов: украинская авиация уничтожила бронетехнику и солдат россиян
15:44
"Возглавил" оккупированную общину в Харьковской области: экс-меру Купянска объявили подозрение
15:26
В ВСУ подтвердили, что нанесли новый удар по Антоновскому мосту в Херсоне
15:23
Более 10 китайских военных самолетов пересекли Тайваньский пролив и вошли в зону противовоздушной обороны острова
15:17
В Сумской области открылся хаб для переселенцев из Луганщины
14:57
Россия приобретет у Ирана тысячу ударно-разведывательных беспилотников, - журналист
14:56
Алек Болдвин
ФБР обнародовало данные экспертизы по делу украинки, которую на съемках застрелил голливудский актер Болдвин
14:47
Швейцария может присоединиться к плану ЕС по сокращению использования газа, - Reuters
14:31
"Аннулировать визы тем, кто за российскую агрессию", - президент Латвии
14:23
бензин
Горючее может подорожать. Кабмин внес законопроект
14:21
Умер тренер Леонид Евтушенко, который привел сборную Украины к историческому серебру ЧЕ по гандболу
14:20
Эксклюзив
На большую часть россиян западные санкции не влияют, – экономический эксперт Пекар
14:08
Польша разрабатывает решение, которое позволит отказывать россиянам в выдаче виз
14:07
Россияне ворвались в дом ректора Херсонского аграрно-экономического университета
13:38
Эксклюзив
В 30 км от Харькова идут упорные бои, - солдат Нацгвардии Дорошенко
13:38
В оккупированном Скадовске на Херсонщине обучение будет дистанционным и индивидуальным
13:35
В Офисе президента назвали фактор, который может спровоцировать бунт в РФ
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV