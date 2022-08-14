Зарплата в рублях: в Херсоне оккупанты требуют от медиков согласие перевести их на российскую валюту

Об этом сообщили в telegram-канале Главного управления разведки МО Украины.

"Это также предполагает согласие получать заработную плату в российских рублях. В случае отказа сотрудникам предоставляется временное разрешение на работу с предупреждением о возможном увольнении в любой момент", - говорится в сообщении.

Кроме этого, сообщается, что оккупанты пытаются возобновить обучение в Херсонской морской академии: объявлено о начале набора курсантов на 2022-2023 учебный год. На зданиях академии вывешен флаг зеленого цвета с пометкой "Z".

Также разведка сообщает о продлении мер по сбору паспортных данных граждан. В настоящее время требование о заполнении анкет выдвинуто всем работникам коммунальных предприятий и пенсионерам, получающим так называемую "гуманитарную помощь".

"Данные собираются также у тех, кто обращается к оккупационным властям по любым вопросам - регистрация новорожденных, оказание медицинской помощи и т.д. Также всем, кто приобрел стартовые пакеты мобильных операторов РФ, поступают смс-сообщения с предложением предоставить паспортные данные в обмен на 5 ГБ Интернета", - говорится в сообщении.

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На территории Херсонского приемника-распределителя для детей УМВД на сегодняшний день проживают сотрудники ФСБ РФ (ориентировочно 50 человек). Также есть информация, что в подвальных помещениях проводятся допросы похищенных украинцев с применением пыток.